Así funciona el método chileno que busca reducir las secuelas de un accidente cerebrovascular

Un equipo de investigadores de la Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) desarrolló un modelo de seguimiento para pacientes que han sufrido un accidente cerebrovascular (ACV), que mostró resultados positivos tras ser aplicado a 200 personas del Hospital Sótero del Río.

La estrategia consiste en un monitoreo telefónico realizado por enfermeras. A través de este acompañamiento, los pacientes reciben orientación para reconocer síntomas de alerta, fortalecer el automanejo de la enfermedad y actuar de forma oportuna.

Según los resultados del piloto, el programa permitió detectar problemas de salud antes de que evolucionaran a cuadros más graves. Además, contribuyó a reducir secuelas complejas, discapacidad, depresión y mortalidad.

Aunque los pacientes que recibieron seguimiento registraron más rehospitalizaciones que quienes tuvieron la atención habitual, estas fueron menos complejas. Esto se tradujo en un ahorro promedio de $1.183.662 por paciente en costos hospitalarios.

“Las consejerías telefónicas enfocadas en el automanejo de la condición crónica permiten que las personas mantengan sus tratamientos y estén más conectadas con el sistema de salud”, afirmó la doctora Noelia Rojas, una de las autoras principales del estudio.

Según el Ministerio de Salud, cerca de 40 mil personas sufren un ACV cada año en Chile y alrededor del 11% presenta un nuevo episodio durante los primeros 12 meses tras el alta.

Los investigadores destacaron que este modelo ya había mostrado resultados positivos en estudios realizados en Reino Unido y Australia, donde también permitió reducir costos para los sistemas de salud.