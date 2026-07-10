España y Francia también compiten en el mercado: PSG tendría cerrado el fichaje de una figura del Barcelona

En España es todo festejos luego de la clasificación a las semifinales del Mundial 2026 tras vencer a Bélgica, donde ahora tendrán que verse las caras ante Francia. Sin embargo, quizás en Barcelona no están tan tranquilos.

Esto, porque mientras “La Roja” enfrentaba los cuartos de final de la Copa del Mundo, se conocía que el Paris Saint Germain tenía todo acordado para quedarse con uno de sus delanteros.

Según lo reportado por el periodista Gianluca Di Marzio, el elenco parisino tiene un acuerdo cerrado con Ferrán Torres, por lo que solo les restaría llegar un acuerdo con el conjunto blaugrana para concretar el fichaje del seleccionado español.

El Manchester City finaliza su contrato con el Barça en junio del 2027, y según lo indicado por el comunicador, las negociaciones para la renovación están muy complicados, por lo que una venta en este mercado podría ser un gran negocio para ambas partes.

A la espera de alguna oferta formal del PSG por Torres, este movimiento podría ser visto con buenos ojos por los catalanes, ya que siguen con la idea de fichar a Julián Álvarez desde el Atlético de Madrid y vender a Ferrán podría ser una buena forma de hacer caja.