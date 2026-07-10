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VIDEOS. Djokovic no puede con un muy sólido Sinner y deja ir otra opción de sumar otro nuevo título de Grand Slam

El serbio fue incapaz de imponerse ante el número 1 del mundo, que disputará el trofeo del torneo sobre césped ante Alexander Zverev.

Carlos Madariaga

Djokovic no puede con un muy sólido Sinner y deja ir otra opción de sumar otro nuevo título de Grand Slam

Djokovic no puede con un muy sólido Sinner y deja ir otra opción de sumar otro nuevo título de Grand Slam / Ben Whitley - PA Images

Este viernes, Novak Djokovic vivió otra frustrante jornada en su lucha por ganar el Grand Slam 25 que lo instale como el máximo ganador de majors a todo nivel.

Tras jugar el cuartos de final más largo en la historia del torneo, el serbio tenía un duro escollo, Jannik Sinner, el número 1 del mundo.

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En un juego donde “Nole” no palideció, el italiano hizo gala de todos sus recursos para evitar que se le acercara en sus turnos de servicio y se mostró dispuesto a devolver cada pelota posible.

Así las cosas, el campeón defensor fue implacable, al punto de recién darle una opción de quiebre a Novak Djokovic en el tercer set, imponiéndose por un triple 6/4 en 2 horas y 19 minutos de juego.

Con esto, el que para muchos es el mejor tenista de la historia quedó al margen de otro Grand Slam, siendo su último trofeo de este tipo el US Open 2023. Paradójicamente, Nueva York asoma como su próxima opción con tal de romper dicha sequía a sus 39 años.

Alexander Zverev sigue en racha

El alemán no se dejó intimidar por el “cuento de hadas” de la gran sorpresa del torneo, el local Arthur Fery.

Más allá del apoyo del público a su jugador, el flamante campeón de Roland Garros avanzó de manera contundente.

Todo tras imponerse por 7/6, 6/2 y 6/4, haciendo historia en su carrera al completar el haber alcanzado la final de todos los Grand Slams en su carrera.

Ahora, el domingo, buscará dar el golpe ante el campeón defensor en el césped británico.

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