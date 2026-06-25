Se cae fichaje estelar: Unión Española no contará con el talento que buscaba para volver a Primera / Daniel Pino/UnoNoticias

Cuando todo parecía encaminado para el regreso de un talentoso volante que dejó muy buenos recuerdos en Santa Laura, todo se derrumbó. En su afán de volver a la Liga de Primera, Unión Española buscaba reforzarse con un viejo conocido.

Sin embargo, la llegada del delantero uruguayo Rodrigo Piñeiro, se truncó. Definitivamente, Loly no llega a Unión. Según averiguó ADN, se negoció hasta este jueves pero no hubo acuerdo.

Piñeiro, de 27 años, visitó los colores hispanos entre 2022 y 2023, antes de partir a Vélez Sarfield. Su último club en Chile fue Everton, donde no pudo repetir su rendimiento.

Tras 15 fechas, Unión Española marcha en el 9° puesto de la Liga de Ascenso con 22 puntos, a 7 de unidades de Cobreloa, líder de la competición. En los últimos tres partidos han perdido parte del impulso que los hizo subir en la tabla.