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Se cae fichaje estelar: Unión Española no contará con el talento que buscaba para volver a Primera

La llegada del delantero uruguayo Rodrigo Piñeiro, se truncó. Esto se sabe.

ADN Radio

Se cae fichaje estelar: Unión Española no contará con el talento que buscaba para volver a Primera

Se cae fichaje estelar: Unión Española no contará con el talento que buscaba para volver a Primera / Daniel Pino/UnoNoticias

Cuando todo parecía encaminado para el regreso de un talentoso volante que dejó muy buenos recuerdos en Santa Laura, todo se derrumbó. En su afán de volver a la Liga de Primera, Unión Española buscaba reforzarse con un viejo conocido.

Sin embargo, la llegada del delantero uruguayo Rodrigo Piñeiro, se truncó. Definitivamente, Loly no llega a Unión. Según averiguó ADN, se negoció hasta este jueves pero no hubo acuerdo.

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Piñeiro, de 27 años, visitó los colores hispanos entre 2022 y 2023, antes de partir a Vélez Sarfield. Su último club en Chile fue Everton, donde no pudo repetir su rendimiento.

Tras 15 fechas, Unión Española marcha en el 9° puesto de la Liga de Ascenso con 22 puntos, a 7 de unidades de Cobreloa, líder de la competición. En los últimos tres partidos han perdido parte del impulso que los hizo subir en la tabla.

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