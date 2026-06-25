Se cae fichaje estelar: Unión Española no contará con el talento que buscaba para volver a Primera
La llegada del delantero uruguayo Rodrigo Piñeiro, se truncó. Esto se sabe.
Cuando todo parecía encaminado para el regreso de un talentoso volante que dejó muy buenos recuerdos en Santa Laura, todo se derrumbó. En su afán de volver a la Liga de Primera, Unión Española buscaba reforzarse con un viejo conocido.
Sin embargo, la llegada del delantero uruguayo Rodrigo Piñeiro, se truncó. Definitivamente, Loly no llega a Unión. Según averiguó ADN, se negoció hasta este jueves pero no hubo acuerdo.
Revisa también:
Piñeiro, de 27 años, visitó los colores hispanos entre 2022 y 2023, antes de partir a Vélez Sarfield. Su último club en Chile fue Everton, donde no pudo repetir su rendimiento.
Tras 15 fechas, Unión Española marcha en el 9° puesto de la Liga de Ascenso con 22 puntos, a 7 de unidades de Cobreloa, líder de la competición. En los últimos tres partidos han perdido parte del impulso que los hizo subir en la tabla.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.