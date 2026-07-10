Una figura de La Roja cambia de club y da el gran salto de su carrera en Europa: jugará la Champions

La delantera chilena Sonya Keefe dio el gran salto de su carrera en el fútbol europeo. A través de redes sociales, la seleccionada de La Roja fue oficializada como nuevo refuerzo de la Real Sociedad, uno de los clubes más poderosos de la primera división de España.

La exjugadora de Unión Española y Universidad de Chile firmó contrato hasta junio de 2028 y sumará su cuarto equipo en España tras pasos por GP Cacereño, DUX Logroño y Granada, donde anotó 11 goles durante la temporada pasada.

“Su olfato goleador, movilidad y ambición aportan un nuevo perfil ofensivo a una plantilla que sigue reforzándose con el objetivo de competir al máximo nivel”, señalaron desde la institución de San Sebastián.

Por su parte, la atacante de 22 años afirmó que “es un sueño venir a un club con tanta historia. Es un club que sé que este año va a competir y se van a jugar competiciones muy bonitas que ilusionan. Espero que sea un año de muchas victorias y de cumplir sueños”.

En la temporada 2026-2027, la Real Sociedad competirá en la Champions League Femenina, tras acabar en el tercer puesto en la Liga F. Las vascas entrarán en la tercera fase del torneo, que se jugará en agosto, junto a cuadros poderosos como el Chelsea, el PSG, Real Madrid e Inter de Milán.