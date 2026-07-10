Muere Enrique Krauss, exministro del Interior y expresidente de la DC, a los 94 años

El abogado y político chileno Enrique Krauss Rusque murió a los 94 años, según informó la Democracia Cristiana, partido en el que militó durante gran parte de su vida pública y del cual fue presidente nacional entre 1997 y 1999.

Krauss tuvo una extensa trayectoria en la política chilena. Fue diputado de la República en dos periodos: primero entre mayo y septiembre de 1973, y luego entre marzo de 1998 y marzo de 2002.

A través de una declaración pública, la Democracia Cristiana confirmó el fallecimiento del exministro y destacó su rol dentro de la colectividad. “Lamentamos informar el sensible fallecimiento de Enrique Krauss Rusque, destacado militante, ex Ministro del Interior y ex Presidente Nacional de la DC”, señaló el partido.

La colectividad también expresó sus condolencias a su círculo cercano y a quienes compartieron militancia con el exdirigente. “Enviamos nuestras condolencias a familia, amigos y camaradas. Descanse en paz”, agregó.

Durante su carrera, Krauss fue ministro de Economía durante el gobierno del presidente Eduardo Frei Montalva y posteriormente ministro del Interior bajo la administración de Patricio Aylwin, en los primeros años del retorno a la democracia.

También cumplió funciones diplomáticas en representaciones chilenas en países de Sudamérica y Europa durante gobiernos de la Concertación, consolidando una trayectoria marcada por cargos legislativos, partidarios y de Estado.

Su muerte genera reacciones en el mundo político, especialmente dentro de la Democracia Cristiana, donde fue una figura histórica y ocupó responsabilidades relevantes tanto en el partido como en distintos gobiernos.