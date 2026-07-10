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Jugó en Unión Española y cambiará de club tras solo un semestre para firmar por Audax Italiano

Ariel Uribe tendría todo listo para sumarse al elenco de La Florida.

Carlos Madariaga

Jugó en Unión Española y cambiará de club tras solo un semestre para firmar por Audax Italiano

Jugó en Unión Española y cambiará de club tras solo un semestre para firmar por Audax Italiano / ERNESTO GUEVARA/ AGENCIA UNO

A poco más de un mes para el cierre del mercado de fichajes de Primera División, los elencos del fútbol chileno ya se mueven en pos de mejorar sus planteles.

Al respecto, quien más se ha movido en Santiago es Audax Italiano, que está cerca de abrochar su segundo refuerzo.

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El primero, César Pinares, ya está entrenando con el plantel en la Ciudad de Campeones, y otro podría sumarse en los próximos días.

Según información del periodista Rodrigo Arellano, Audax Italiano se movió para fichar al volante Ariel Uribe, que el primer semestre jugó por la Universidad de Concepción, donde acumuló 17 partidos, sin goles.

Por el jugador de 27 años, el elenco floridano habría pagado para cancelar el préstamo del futbolista que hasta el año pasado defendía la camiseta de Unión Española con tal de sumarlo para la campaña del segundo semestre.

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