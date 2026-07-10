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“Uy, que miedo”: Roberto Cox quedó ¡Plop! con este detalle en medio de la cobertura del Mundial 2026 para CHV

“La vida que merezco”, afirmó el periodista en un video desde Atlanta, Estados Unidos.

Javier Méndez

“Uy, que miedo”: Roberto Cox quedó ¡Plop! con este detalle en medio de la cobertura del Mundial 2026 para CHV

Roberto Cox sigue en la cobertura del Mundial 2026 para Chilevisión y develando las bondades que tiene para ofrecer la fiebre futbolera y Norteamérica en general.

De hecho, esta semana aprovechó una oportunidad que no se presenta a menudo y retrató cómo es viajar en un vehículo de aplicación sin conductor en Atlanta, Estados Unidos.

“Uy, qué miedo, qué impresión esto”, soltó mientras se movía sentado en el asiento del copiloto de un Jaguar. “Esta es la vida que merezco, tener un chofer al cual no le pago nada”, bromeó.

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Pese a que el lunes pasado aseguró que no tenía muchas ganas de volver a Chile para estar encerrado en un estudio hablando de noticias de delincuencia, ahora planteó un sueño ligado a su inminente realidad laboral.

“Qué espectacular. Yo me quiero ir a trabajar así en Santiago todas las mañanas. Ganaría 30 o 45 minutos leyendo el diario, tomándome algo tranquilo, sin estrés”, afirmó.

El video:

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