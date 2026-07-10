Día de la Sopaipilla en Chile: por qué se celebra hoy y cómo preparar la receta tradicional

Cada 10 de julio se celebra en Chile el Día de la Sopaipilla , una de las preparaciones más tradicionales de la gastronomía nacional y un clásico de los días más fríos del invierno.

Aunque también se consume en otros países de Latinoamérica, donde existen diversas versiones de esta receta, la sopaipilla se ha consolidado como uno de los alimentos más emblemáticos de la cocina chilena.

¿Por qué se celebra el Día de la Sopaipilla en Chile?

El 10 de julio se celebra en Chile el Día de la Sopaipilla para conmemorar la llegada de este platillo a América durante el siglo XVIII. Se estima que por esa fecha se concretó su arribo , aunque las versiones suelen variar.

La fecha se ha establecido como un homenaje a una receta que, a pesar de sus orígenes árabes, logró integrarse profundamente en la gastronomía nacional.

Cómo preparar sopaipillas caseras

Para una preparación destinada a cuatro personas , se necesitan los siguientes ingredientes:

2 tazas de harina sin polvos de hornear

2 cucharadas de manteca o margarina

1/2 taza de zapallo cocido y molido (opcional)

1/2 cucharadita de sal

1/2 taza de agua tibia aproximadamente

Aceite para freír

Getty Images / claudiio Doenitz Ampliar

Paso a paso

Lo primero es mezclar la harina con la sal en un recipiente amplio. Luego se incorpora la manteca previamente derretida y el zapallo molido , en caso de utilizarlo, hasta integrar todos los ingredientes.

en un recipiente amplio. Luego se incorpora la , en caso de utilizarlo, hasta integrar todos los ingredientes. Posteriormente, se agrega el agua tibia de manera gradual mientras se amasa, hasta obtener una mezcla suave y uniforme que no se adhiera a las manos .

mientras se amasa, hasta obtener una mezcla suave y uniforme que . Una vez lista, la masa debe reposar entre 20 y 30 minutos cubierta con un paño limpio.

con un paño limpio. Tras el reposo, se estira con un uslero hasta alcanzar un grosor aproximado de cinco milímetros. Después se cortan círculos utilizando un vaso o molde similar y se pinchan con un tenedor para evitar que se inflen excesivamente durante la cocción.

hasta alcanzar un grosor aproximado de cinco milímetros. Después utilizando un vaso o molde similar y para evitar que se inflen excesivamente durante la cocción. El siguiente paso es freírlas en abundante aceite caliente hasta que adquieran un color dorado por ambos lados. Finalmente, se retiran y se dejan escurrir sobre papel absorbente.

Cómo servirlas

Las sopaipillas pueden disfrutarse recién hechas, acompañadas de pebre, mostaza o azúcar flor. También existe la opción de prepararlas como sopaipillas pasadas , sumergiéndolas en chancaca caliente (pincha aquí para conocer esa receta).