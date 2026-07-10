;

Día de la Sopaipilla en Chile: por qué se celebra hoy y cómo preparar la receta tradicional

La emblemática preparación de la cocina chilena tiene su propia conmemoración y una historia que se remonta a siglos atrás.

Ruth Cárcamo

Getty Images

Getty Images / GMVozd

Cada 10 de julio se celebra en Chile el Día de la Sopaipilla, una de las preparaciones más tradicionales de la gastronomía nacional y un clásico de los días más fríos del invierno.

Aunque también se consume en otros países de Latinoamérica, donde existen diversas versiones de esta receta, la sopaipilla se ha consolidado como uno de los alimentos más emblemáticos de la cocina chilena.

¿Por qué se celebra el Día de la Sopaipilla en Chile?

El 10 de julio se celebra en Chile el Día de la Sopaipilla para conmemorar la llegada de este platillo a América durante el siglo XVIII. Se estima que por esa fecha se concretó su arribo, aunque las versiones suelen variar.

Revisa también

ADN

La fecha se ha establecido como un homenaje a una receta que, a pesar de sus orígenes árabes, logró integrarse profundamente en la gastronomía nacional.

Cómo preparar sopaipillas caseras

Para una preparación destinada a cuatro personas, se necesitan los siguientes ingredientes:

  • 2 tazas de harina sin polvos de hornear
  • 2 cucharadas de manteca o margarina
  • 1/2 taza de zapallo cocido y molido (opcional)
  • 1/2 cucharadita de sal
  • 1/2 taza de agua tibia aproximadamente
  • Aceite para freír
ADN

Getty Images / claudiio Doenitz

Paso a paso

  • Lo primero es mezclar la harina con la sal en un recipiente amplio. Luego se incorpora la manteca previamente derretida y el zapallo molido, en caso de utilizarlo, hasta integrar todos los ingredientes.
  • Posteriormente, se agrega el agua tibia de manera gradual mientras se amasa, hasta obtener una mezcla suave y uniforme que no se adhiera a las manos.
  • Una vez lista, la masa debe reposar entre 20 y 30 minutos cubierta con un paño limpio.
  • Tras el reposo, se estira con un uslero hasta alcanzar un grosor aproximado de cinco milímetros. Después se cortan círculos utilizando un vaso o molde similar y se pinchan con un tenedor para evitar que se inflen excesivamente durante la cocción.
  • El siguiente paso es freírlas en abundante aceite caliente hasta que adquieran un color dorado por ambos lados. Finalmente, se retiran y se dejan escurrir sobre papel absorbente.

Cómo servirlas

Las sopaipillas pueden disfrutarse recién hechas, acompañadas de pebre, mostaza o azúcar flor. También existe la opción de prepararlas como sopaipillas pasadas, sumergiéndolas en chancaca caliente (pincha aquí para conocer esa receta).

ADN

Getty Images / Leonardo Silveira

Contenido patrocinado

Laura Prieto se sincera tras rumores de una nueva relación luego de ser vista junto a misterioso galán: &#039;Me van a ver muchas veces...&#039;

Laura Prieto se sincera tras rumores de una nueva relación luego de ser vista junto a misterioso galán: 'Me van a ver muchas veces...'

Alza de virus respiratorios en 2026: El peligro de dar jarabes a los niños con tos prolongada

Alza de virus respiratorios en 2026: El peligro de dar jarabes a los niños con tos prolongada

El imperdible show gratuito que reunirá a dos potentes bandas chilenas en Santiago

El imperdible show gratuito que reunirá a dos potentes bandas chilenas en Santiago

Kidcore: la tendencia que demuestra que la moda también puede ser divertid

Kidcore: la tendencia que demuestra que la moda también puede ser divertid

Cantó tanto un clásico de Oasis que terminó hablando como Mickey Mouse: Liam Gallagher reaccionó al viral momento

Cantó tanto un clásico de Oasis que terminó hablando como Mickey Mouse: Liam Gallagher reaccionó al viral momento

&#039;El final más increíble&#039;: Vin Diesel enciende los motores de &#039;Fast Forever&#039; con un emotivo mensaje desde el set

'El final más increíble': Vin Diesel enciende los motores de 'Fast Forever' con un emotivo mensaje desde el set

Ruidosa Fest 2026: Todo lo que debes saber de la edición que celebra una década del festival creado por Francisca Valenzuela

Ruidosa Fest 2026: Todo lo que debes saber de la edición que celebra una década del festival creado por Francisca Valenzuela

Emilia Dides compartió como ha crecido su hija Mía Ignacia: &#039;usa ropa de 12 meses y tiene 5&#039;

Emilia Dides compartió como ha crecido su hija Mía Ignacia: 'usa ropa de 12 meses y tiene 5'

Auditor dejó loco al Rumpy con la incursión con la cuñada de su hijo 30 años menor: &#039;Ella estaba a una semana de casarse&#039;

Auditor dejó loco al Rumpy con la incursión con la cuñada de su hijo 30 años menor: 'Ella estaba a una semana de casarse'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad