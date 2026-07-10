Portugal presenta a su nuevo DT tras el Mundial: lanzó una firme advertencia a Cristiano Ronaldo

Portugal oficializó a Jorge Jesus como su nuevo técnico tras la eliminación que sufrió en los octavos de final del Mundial 2026. El entrenador de 71 años llega al cargo en reemplazo de Roberto Martínez y asume por primera vez en su carrera el desafío de dirigir a una selección nacional.

“Hoy comienza un nuevo camino. Bienvenido a la Selección Nacional, Mister Jorge Jesus”, escribió la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) a través de sus redes sociales.

El experimentado estratega portugués firmó contrato hasta 2030, con vistas a la Eurocopa 2028 y al Mundial 2030, torneo que Portugal organizará con España y Marruecos. Su primer reto será la próxima edición de la UEFA Nations League, competición en la que los lusos defenderán el título conquistado en 2025.

Jesus arriba a la selección portuguesa tras una etapa llena de éxitos en Arabia Saudita, primero con el Al Hilal y, la temporada pasada, con el Al Nassr de Cristiano Ronaldo, con el que se proclamó campeón del país árabe.

Fuera de su país natal, el DT también dirigió a Fenerbahçe y a Flamengo, donde conquistó todos los trofeos posibles, entre ellos la Copa Libertadores 2019. En suelo luso, cuenta con pasos por clubes como el Benfica, Sporting, Braga, Belenenses y el Estrela da Amadora.

La advertencia de Jorge Jesus a Cristiano Ronaldo

Tras ser oficializado en el cargo, el nuevo entrenador de Portugal habló en conferencia de prensa y le dejó un claro aviso al astro portugués, a quien dirigió hasta mayo pasado, cuando dejó Al Nassr tras coronarse campeón de la liga saudí.

“Cuando creía que tenía que jugar, jugaba. Cuando creía que no tenía que jugar, no jugaba. Lo sustituí 16 veces. Por lo tanto, nunca nos confundimos. Una cosa es el jugador que es él, y otra cosa soy yo como entrenador y mis decisiones", sostuvo.

“Cristiano nunca será un problema para la selección. Es un símbolo del fútbol portugués, de la selección y de Portugal, y eso quedará para siempre en la historia. Ha sido un gran placer trabajar con él durante el último año. Es muy fácil trabajar con él, siempre que se entienda hasta dónde podemos llegar ambos", agregó.

Respecto a la continuidad del capitán luso, Jesus fue tajante: “Siempre que esté en condiciones de ser convocado, haré lo que considere mejor para la selección”.

“Ya he entrenado a dos de los tres mejores jugadores del mundo; me falta el tercero: Messi. Entrené a Ronaldo. Una vez le dije a Neymar: ‘Estás acabado’. Se hará lo que yo considere mejor para el equipo y para la selección", sentenció.