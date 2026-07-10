;

Bono de $30 mil por niño: Gobierno explica cómo se pagará el beneficio para familias vulnerables

El beneficio busca apoyar a hogares con niños de 0 a 13 años que pertenezcan al 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares. No requerirá postulación.

Juan Castillo

Getty Images

Getty Images

La ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, entregó nuevos detalles sobre el bono de $30.000 destinado a apoyar a familias con niños y niñas, una medida que apunta directamente a aliviar el presupuesto de los hogares en medio del alza del costo de la vida.

En entrevista con Radio Pudahuel, la secretaria de Estado explicó que el beneficio estará dirigido a menores de entre 0 y 13 años que pertenezcan al 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares.

“El bono de $30.000 busca aliviar un poco el bolsillo de las familias que hoy día tienen niños entre 0 y 13 años”, señaló.

Revisa también:

ADN

Quiénes recibirán el bono y cómo se pagará

Uno de los puntos clave del aporte es que no requerirá postulación. Según detalló Wulf, la idea es que el pago sea simple, directo y sin trámites adicionales para las familias beneficiarias.

“La idea es que llegue directo al bolsillo en forma automática”, afirmó la ministra, precisando que el depósito se realizará en la cuenta correspondiente para evitar complicaciones administrativas.

La autoridad también indicó que el beneficio podría llegar a una cobertura masiva. “Que sea simple es un beneficio bien grande; llegaría a 2,3 millones de niños de nuestro país”, sostuvo.

Otro aspecto relevante es que el pago considerará la cantidad de niños por familia. Es decir, los hogares con más de un hijo dentro del tramo etario y socioeconómico definido podrían recibir más de un aporte.

“Independiente de la cantidad de hijos que uno tenga te va a cubrir igual”, explicó Wulf, agregando que “la idea es que quienes tienen más niños también reciban más recursos”.

Con esto, el Gobierno busca reforzar las ayudas directas a los hogares con niños, especialmente en sectores donde los gastos asociados a alimentación, transporte, salud y educación presionan con mayor fuerza el presupuesto mensual.

Contenido patrocinado

Laura Prieto se sincera tras rumores de una nueva relación luego de ser vista junto a misterioso galán: &#039;Me van a ver muchas veces...&#039;

Laura Prieto se sincera tras rumores de una nueva relación luego de ser vista junto a misterioso galán: 'Me van a ver muchas veces...'

Alza de virus respiratorios en 2026: El peligro de dar jarabes a los niños con tos prolongada

Alza de virus respiratorios en 2026: El peligro de dar jarabes a los niños con tos prolongada

El imperdible show gratuito que reunirá a dos potentes bandas chilenas en Santiago

El imperdible show gratuito que reunirá a dos potentes bandas chilenas en Santiago

Kidcore: la tendencia que demuestra que la moda también puede ser divertid

Kidcore: la tendencia que demuestra que la moda también puede ser divertid

Cantó tanto un clásico de Oasis que terminó hablando como Mickey Mouse: Liam Gallagher reaccionó al viral momento

Cantó tanto un clásico de Oasis que terminó hablando como Mickey Mouse: Liam Gallagher reaccionó al viral momento

&#039;El final más increíble&#039;: Vin Diesel enciende los motores de &#039;Fast Forever&#039; con un emotivo mensaje desde el set

'El final más increíble': Vin Diesel enciende los motores de 'Fast Forever' con un emotivo mensaje desde el set

Ruidosa Fest 2026: Todo lo que debes saber de la edición que celebra una década del festival creado por Francisca Valenzuela

Ruidosa Fest 2026: Todo lo que debes saber de la edición que celebra una década del festival creado por Francisca Valenzuela

Emilia Dides compartió como ha crecido su hija Mía Ignacia: &#039;usa ropa de 12 meses y tiene 5&#039;

Emilia Dides compartió como ha crecido su hija Mía Ignacia: 'usa ropa de 12 meses y tiene 5'

Auditor dejó loco al Rumpy con la incursión con la cuñada de su hijo 30 años menor: &#039;Ella estaba a una semana de casarse&#039;

Auditor dejó loco al Rumpy con la incursión con la cuñada de su hijo 30 años menor: 'Ella estaba a una semana de casarse'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad