Bono de $30 mil por niño: Gobierno explica cómo se pagará el beneficio para familias vulnerables

La ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, entregó nuevos detalles sobre el bono de $30.000 destinado a apoyar a familias con niños y niñas, una medida que apunta directamente a aliviar el presupuesto de los hogares en medio del alza del costo de la vida.

En entrevista con Radio Pudahuel, la secretaria de Estado explicó que el beneficio estará dirigido a menores de entre 0 y 13 años que pertenezcan al 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares.

“El bono de $30.000 busca aliviar un poco el bolsillo de las familias que hoy día tienen niños entre 0 y 13 años”, señaló.

Quiénes recibirán el bono y cómo se pagará

Uno de los puntos clave del aporte es que no requerirá postulación. Según detalló Wulf, la idea es que el pago sea simple, directo y sin trámites adicionales para las familias beneficiarias.

“La idea es que llegue directo al bolsillo en forma automática”, afirmó la ministra, precisando que el depósito se realizará en la cuenta correspondiente para evitar complicaciones administrativas.

La autoridad también indicó que el beneficio podría llegar a una cobertura masiva. “Que sea simple es un beneficio bien grande; llegaría a 2,3 millones de niños de nuestro país”, sostuvo.

Otro aspecto relevante es que el pago considerará la cantidad de niños por familia. Es decir, los hogares con más de un hijo dentro del tramo etario y socioeconómico definido podrían recibir más de un aporte.

“Independiente de la cantidad de hijos que uno tenga te va a cubrir igual”, explicó Wulf, agregando que “la idea es que quienes tienen más niños también reciban más recursos”.

Con esto, el Gobierno busca reforzar las ayudas directas a los hogares con niños, especialmente en sectores donde los gastos asociados a alimentación, transporte, salud y educación presionan con mayor fuerza el presupuesto mensual.