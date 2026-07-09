La ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Judith Marín, abordó la denuncia presentada por funcionarios de la cartera ante la Fiscalía por eventuales irregularidades relacionadas con aumentos de remuneraciones, uso de recursos públicos y posibles faltas a la probidad.

En entrevista con La Prueba de ADN, la secretaria de Estado confirmó el inicio de una investigación sumaria, encabezada por la subsecretaria Marcia Raphael, para determinar eventuales responsabilidades.

“Yo he sido bastante clara al respecto. No vamos a tolerar y especialmente, o muy personalmente, yo no toleraré ningún tipo de mala práctica”, afirmó Marín, quien aseguró que se tomarán las medidas correspondientes según los resultados de la indagatoria.

“La buena conducción del ministerio es nuestra prioridad”

La controversia se suma a la crisis interna que ha marcado a la cartera en las últimas semanas, luego de la salida de la exsubsecretaria Daniela Castro (RN), decisión que fue adoptada por el Presidente José Antonio Kast tras diferencias con la ministra.

Consultada por ese episodio, Marín señaló que las discrepancias fueron “específicamente en materia de gestión” y recalcó que la conformación de los equipos corresponde al Mandatario. “Es el presidente quien escoge y conforma los equipos”, sostuvo.

La ministra agregó que algunas de las personas involucradas en la investigación ya no forman parte del ministerio y afirmó que su prioridad es garantizar la continuidad del trabajo de la cartera. “La buena conducción del ministerio es nuestra prioridad y, sobre todo, sacar adelante las políticas públicas para las chilenas es lo número 1”, concluyó.