Suspenden las clases en Rapa Nui tras pronóstico de fuertes vientos por lluvia

Las autoridades de Rapa Nui suspendieron las clases para este viernes 10 de julio en todos los establecimientos educacionales de la comuna, debido al pronóstico de fuertes vientos en la zona.

La medida fue adoptada de manera preventiva por el Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) de Rapa Nui, con el objetivo de proteger la seguridad de los estudiantes, sus familias y los integrantes de las comunidades educativas.

Desde el municipio llamaron a los habitantes de la isla a mantenerse atentos a la evolución de las condiciones meteorológicas y a informarse exclusivamente mediante los canales oficiales.

Las autoridades no han informado, por el momento, si la suspensión podría extenderse durante las próximas jornadas, por lo que cualquier nueva medida será comunicada oportunamente.