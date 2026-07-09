;

Presidente Kast destaca legado de gobiernos pasados en conmemoración por 200 años de Presidencia: “Más allá de las diferencias, Chile está primero”

El Mandatario valoró la continuidad institucional, resaltó proyectos impulsados por distintas administraciones y envió un saludo a Bachelet y Lagos durante la ceremonia.

Martín Neut

Presidente Kast destaca legado de gobiernos pasados

Presidente Kast destaca legado de gobiernos pasados / CBA

En el marco de la conmemoración de los 200 años de la Presidencia de la República, el Presidente José Antonio Kast llamó a valorar la continuidad de las políticas de Estado por sobre las diferencias políticas, durante una ceremonia realizada este jueves en el Palacio de La Moneda que reunió a autoridades y exmandatarios, entre ellos el expresidente Gabriel Boric.

En su intervención, el Ejecutivo sostuvo que “una República necesita obras que tengan un sentido para la vida de los chilenos” y destacó que los proyectos de mayor impacto suelen trascender los distintos gobiernos.

Revisa también:

ADN

“Me ha tocado cortar cintas de obras que fueron iniciadas en el Gobierno del presidente Piñera y pensadas en el Gobierno de Bachelet, o del presidente Frei y que se realizaron en el presidente Boric. Siempre destaco que son obras de Estado", afirmó.

El Mandatario también saludó a los exmandatarios que no asistieron a la actividad. “Quiero saludar a la distancia a la Presidenta Bachelet y al Presidente Lagos", señaló.

Además, valoró las palabras del expresidente Boric durante la ceremonia y remarcó la importancia de anteponer el interés nacional a las diferencias ideológicas. “Como lo dijo el presidente Boric, hemos sido rivales, cada uno desde sus convicciones (...) más allá de las diferencias, Chile está primero", expresó.

Contenido patrocinado

Laura Prieto se sincera tras rumores de una nueva relación luego de ser vista junto a misterioso galán: &#039;Me van a ver muchas veces...&#039;

Laura Prieto se sincera tras rumores de una nueva relación luego de ser vista junto a misterioso galán: 'Me van a ver muchas veces...'

Alza de virus respiratorios en 2026: El peligro de dar jarabes a los niños con tos prolongada

Alza de virus respiratorios en 2026: El peligro de dar jarabes a los niños con tos prolongada

El imperdible show gratuito que reunirá a dos potentes bandas chilenas en Santiago

El imperdible show gratuito que reunirá a dos potentes bandas chilenas en Santiago

Kidcore: la tendencia que demuestra que la moda también puede ser divertid

Kidcore: la tendencia que demuestra que la moda también puede ser divertid

Cantó tanto un clásico de Oasis que terminó hablando como Mickey Mouse: Liam Gallagher reaccionó al viral momento

Cantó tanto un clásico de Oasis que terminó hablando como Mickey Mouse: Liam Gallagher reaccionó al viral momento

&#039;El final más increíble&#039;: Vin Diesel enciende los motores de &#039;Fast Forever&#039; con un emotivo mensaje desde el set

'El final más increíble': Vin Diesel enciende los motores de 'Fast Forever' con un emotivo mensaje desde el set

Ruidosa Fest 2026: Todo lo que debes saber de la edición que celebra una década del festival creado por Francisca Valenzuela

Ruidosa Fest 2026: Todo lo que debes saber de la edición que celebra una década del festival creado por Francisca Valenzuela

Emilia Dides compartió como ha crecido su hija Mía Ignacia: &#039;usa ropa de 12 meses y tiene 5&#039;

Emilia Dides compartió como ha crecido su hija Mía Ignacia: 'usa ropa de 12 meses y tiene 5'

Auditor dejó loco al Rumpy con la incursión con la cuñada de su hijo 30 años menor: &#039;Ella estaba a una semana de casarse&#039;

Auditor dejó loco al Rumpy con la incursión con la cuñada de su hijo 30 años menor: 'Ella estaba a una semana de casarse'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad