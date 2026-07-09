Presidente Kast destaca legado de gobiernos pasados en conmemoración por 200 años de Presidencia: “Más allá de las diferencias, Chile está primero”
El Mandatario valoró la continuidad institucional, resaltó proyectos impulsados por distintas administraciones y envió un saludo a Bachelet y Lagos durante la ceremonia.
En el marco de la conmemoración de los 200 años de la Presidencia de la República, el Presidente José Antonio Kast llamó a valorar la continuidad de las políticas de Estado por sobre las diferencias políticas, durante una ceremonia realizada este jueves en el Palacio de La Moneda que reunió a autoridades y exmandatarios, entre ellos el expresidente Gabriel Boric.
En su intervención, el Ejecutivo sostuvo que “una República necesita obras que tengan un sentido para la vida de los chilenos” y destacó que los proyectos de mayor impacto suelen trascender los distintos gobiernos.
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“Me ha tocado cortar cintas de obras que fueron iniciadas en el Gobierno del presidente Piñera y pensadas en el Gobierno de Bachelet, o del presidente Frei y que se realizaron en el presidente Boric. Siempre destaco que son obras de Estado", afirmó.
El Mandatario también saludó a los exmandatarios que no asistieron a la actividad. “Quiero saludar a la distancia a la Presidenta Bachelet y al Presidente Lagos", señaló.
Además, valoró las palabras del expresidente Boric durante la ceremonia y remarcó la importancia de anteponer el interés nacional a las diferencias ideológicas. “Como lo dijo el presidente Boric, hemos sido rivales, cada uno desde sus convicciones (...) más allá de las diferencias, Chile está primero", expresó.
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