Presidente Kast destaca legado de gobiernos pasados en conmemoración por 200 años de Presidencia: “Más allá de las diferencias, Chile está primero”

En el marco de la conmemoración de los 200 años de la Presidencia de la República, el Presidente José Antonio Kast llamó a valorar la continuidad de las políticas de Estado por sobre las diferencias políticas, durante una ceremonia realizada este jueves en el Palacio de La Moneda que reunió a autoridades y exmandatarios, entre ellos el expresidente Gabriel Boric.

En su intervención, el Ejecutivo sostuvo que “una República necesita obras que tengan un sentido para la vida de los chilenos” y destacó que los proyectos de mayor impacto suelen trascender los distintos gobiernos.

“Me ha tocado cortar cintas de obras que fueron iniciadas en el Gobierno del presidente Piñera y pensadas en el Gobierno de Bachelet, o del presidente Frei y que se realizaron en el presidente Boric. Siempre destaco que son obras de Estado", afirmó.

El Mandatario también saludó a los exmandatarios que no asistieron a la actividad. “Quiero saludar a la distancia a la Presidenta Bachelet y al Presidente Lagos", señaló.

Además, valoró las palabras del expresidente Boric durante la ceremonia y remarcó la importancia de anteponer el interés nacional a las diferencias ideológicas. “Como lo dijo el presidente Boric, hemos sido rivales, cada uno desde sus convicciones (...) más allá de las diferencias, Chile está primero", expresó.