Ministra de Desarrollo Social e infancia en Chile: “Es una deuda pendiente”

La ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, abordó en entrevista con Radio Pudahuel los principales desafíos de su cartera, poniendo especial énfasis en la protección de niños, niñas y adolescentes que se encuentran bajo cuidado del Estado.

La secretaria de Estado aseguró que su labor implica una responsabilidad directa con las familias más vulnerables del país. “Es un privilegio poder servir al país, poder ayudar a que las personas estén mejor, con buenas políticas públicas”, afirmó.

Wulf destacó que uno de los sellos de la actual administración ha sido salir de las oficinas y observar en terreno cómo impactan las políticas públicas. “Algo que hemos hecho fuertemente en el Ministerio de Desarrollo Social en esta administración, y creo que ha sido un sello, es que vamos a los hogares de las personas”, sostuvo.

“Nos faltan familias”

En esa línea, explicó que visitar directamente a quienes reciben apoyo estatal permite detectar avances, brechas y urgencias. “Ir a la casa de una familia de acogida, por ejemplo, compartir con ellos y ver cómo están viviendo, o ir a la casa de alguien que está en los programas de vivienda, es realmente muy distinto, porque ahí uno ve cómo está llegando el Estado con buenas políticas públicas o cómo no llega”, señaló.

La ministra fue especialmente enfática al referirse a la situación de los niños en protección. “A mí me preocupan mucho los niños de nuestro país. La protección de la infancia creo que es una deuda pendiente”, advirtió.

Según Wulf, aún existen menores que podrían estar viviendo en un entorno familiar, pero que permanecen sin esa alternativa. “Tenemos a muchos niños en protección que podrían hoy día estar en una familia. De hecho, para los niños chiquititos de 0 a 3 años, nuestra ley mandata que no estén en una residencia. Y, aun así, nos faltan familias”, recalcó.

La autoridad cerró con un llamado a actuar con rapidez frente a las carencias que enfrentan estos niños. “Esa es una urgencia real, porque cada día que pasa que un niño no está con una familia, tiene un efecto muy profundo en su desarrollo, en su vida”, afirmó, agregando que “si podemos actuar, es fundamental”.