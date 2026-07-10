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Jordi Castell lanza bomba: vincula a dos famosas chilenas al comercio sexual y deja marcando ocupado a JC Rodríguez

“Yo no puedo creer que estando en el living de mi casa me entere de cosas sórdidas”, dijo el opinólogo antes de contar una historia desconocida de cahuineo nacional.

Javier Méndez

Jordi Castell lanza bomba: vincula a dos famosas chilenas al comercio sexual y deja marcando ocupado a JC Rodríguez

Fiel a su estilo, esta semana Jordi Castell soltó una nueva bomba farandulera en el programa Seré Weón?, donde coincidió con Julio César Rodríguez y Vasco Moulian en YouTube. En cierto punto del diálogo, y tras repasar el round que tuvo con Julián Elfenbein en mayo, el fotógrafo soltó otro dato relacionado a famosas chilenas.

“Yo no puedo creer que estando en el living de mi casa me entere de cosas sórdidas”, partió. Poco después entró en terreno y afirmó: “Me entero que en Rancagua hay un lugar que se llama Tía Ruth donde hay dos chiquillas que son ultramegafamosas, que nunca se quisieron porque se disputaban el territorio de ellas llegar a hacer su espectáculo ahí, con sus chicas. ¿Me van a decir que no saben eso?“.

“Tú comprenderás que yo no voy a echar al agua a cabras que se ganan la vida trabajando. Para mí la gerenta de una empresa tiene la misma prioridad de una chica que hace comercio sexual. Yo no juzgo”, siguió el opinólogo.

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Me hace gracia que la televisión tenga a estas dos cabras enfrentadas y nadie recoja lo sabroso de la historia de ellas dos, de por qué se odian. No lo voy a decir acá porque tú tienes acceso a una de ellas, directo”, le dijo a Vasco.

“Es buena la historia”, opinó JC. “Es buena la historia porque las cabras llegan a hacer su espectáculo donde la Tía Ruth, se disputan la tarima mientras ellas bailan desnudas, o semidesnudas. Sus chicas entretienen al público. Libre elección, libre creación, ustedes sabrán cómo funciona esto”, guiñó el experto en cahuínes.

“Mi pregunta es: ¿somos tan hue...? Porque ningún programa de farándula recoge eso y es lo sabroso, encuentro yo. Lo sabroso no es qué nota le pusiste tú o Raquel a la que estaba bailando, mientras la otra la mira con cara de cordero degollado. No", planteó el panelista de Tal Cual.

“Como que me irrita ver todos estos programas de farándula donde todos los panelistas se pelean entre ellos de forma supermediocre para tener más pantalla, cuando en el fondo hay contenido mucho más atractivo como, por ejemplo, estas dos cabras. Podría seguir eternamente”, añadió.

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