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“¿Renuncia en vivo?“: Roberto Cox sorprende a todos en Chilevisión con inesperada confesión sin filtro desde el Mundial 2026

El periodista lanzó una sincera reflexión durante un despacho desde Estados Unidos y desató bromas en el estudio. “No hagas esos comentarios”, le recomendaron desde Chile.

Javier Méndez

“¿Renuncia en vivo?“: Roberto Cox sorprende a todos en Chilevisión con inesperada confesión sin filtro desde el Mundial 2026

El periodista Roberto Cox protagonizó un inesperado momento en vivo durante un despacho desde Estados Unidos, en medio de la cobertura del Mundial 2026 para Chilevisión.

Esta semana el enviado especial conversaba con el panel de Plan Perfecto desde Atlanta cuando una pregunta de Renata Bravo terminó dando paso a una sincera reflexión sobre su presente laboral y la cobertura del torneo.

Todo comenzó cuando la panelista le preguntó si ya tenía ganas de volver al país una vez terminara su trabajo en el extranjero. Lejos de entregar una respuesta protocolar, Cox fue directo.

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“No quiero que se acabe el Mundial, me quiero quedar acá un tiempo más y no ir a encerrarme a un estudio de televisión”, afirmó el comunicador. “Te mandamos cinco de pisco y estás. Que rica esa fiesta mundialera”, sumó Bravo desde Chile.

Luego profundizó en su postura y explicó por qué prefería seguir en terreno. “Les voy a decir la verdad, les voy a ser 100 por ciento honesto. Estoy acá cubriendo el Mundial, con hinchas de todos los países del mundo, una fiesta del fútbol, viendo grandes partidos… ¿y me voy a ir a encerrar a un estudio a hablar de pura delincuencia? Para eso me quedo acá”, lanzó.

Sus palabras generaron sorpresa inmediata entre sus compañeros en el estudio. Fran García-Huidobro reaccionó con humor y preguntó: “¿Renuncia en vivo?”.

La broma fue complementada por Eduardo de la Iglesia, quien le recordó entre risas: “Roberto, te confirmo que estamos al aire todavía”.

“No hagas esos comentarios”, le recomendaron, siempre siguiendo el juego. “Como se nota que no tiene hijos”, siguieron.

Pese al llamativo momento, Cox continuó con normalidad su despacho desde Estados Unidos.

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