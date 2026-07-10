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Christian Eriksen sorprende al mundo del fútbol: la decisión que tomó tras volver a descompensarse

El mediocampista danés, quien se desvaneció el pasado 7 de junio durante un amistoso ante Ucrania, tomó una firme determinación sobre su futuro.

Periodista de Radio ADN desde 2022. Forma parte del equipo de Deportes como redactor web, donde cubre la actualidad del fútbol, tenis y otras disciplinas.Bastián Lizama

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Getty Images / SOPA Images

En la antesala del Mundial 2026, mientras se disputaban los últimos amistosos preparatorios, el fútbol vivió un nuevo momento de angustia. Christian Eriksen, quien había sufrido un paro cardíaco en la Eurocopa 2020, volvió a descompensarse durante un partido entre Dinamarca y Ucrania.

El futbolista de 34 años permaneció inconsciente durante algunos instantes, pero recuperó el conocimiento rápidamente. Luego, abandonó el campo de juego por sus propios medios y fue trasladado a un hospital, donde los exámenes descartaron cualquier complicación de gravedad.

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A poco más de un mes de aquel episodio, Eriksen tomó la decisión de volver al fútbol e iniciará en los próximos días un plan de rehabilitación individual en su país, según informó su actual club, el Wolfsburgo.

“Christian Eriksen comenzará en breve un programa de rehabilitación individual. Tras una conversación con el director general del VfL (Wolfsburgo), Dieter Hecking, se decidió que el jugador de 34 años realizará este proceso en su país natal, Dinamarca”, anunció el club alemán en sus redes sociales.

“El club mantiene contacto regular con Christian y sus médicos. Le deseamos todo lo mejor en su rehabilitación”, agregaron desde la institución, que disputará la temporada 2026-2027 en la Segunda División de Alemania.

El mediocampista ya había sufrido un problema cardíaco en el encuentro de la Eurocopa del 2021 contra Finlandia y, al igual que ahora, reanudó su carrera con ciertas precauciones y cuidados. El danés lleva un desfibrilador automático en su cuerpo que se debe activar en estos casos.

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