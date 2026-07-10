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Metro de Santiago suspende servicio en tres estaciones de Línea 2 por persona en la vía: así funciona el servicio hoy

Revisa acá cómo está operando la red.

Juan Castillo

ministro de transportes y extensión línea 2 del metro

ministro de transportes y extensión línea 2 del metro

En horas de la mañana de este viernes, el Metro de Santiago informó que el servicio funciona de manera parcial.

A través de sus redes sociales, la empresa detalló que por una persona en la vía, el servicio fue suspendido en tres estaciones.

En detalle, la Línea 2 solo se encuentra operativa entre estaciones Vespucio Norte/Einstein, y entre Cal y Canto/Hospital El Pino.

De esta manera, las estaciones que no están funcionando son:

  • Cementerios
  • Cerro Blanco
  • Patronato

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