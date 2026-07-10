Metro de Santiago suspende servicio en tres estaciones de Línea 2 por persona en la vía: así funciona el servicio hoy
Revisa acá cómo está operando la red.
En horas de la mañana de este viernes, el Metro de Santiago informó que el servicio funciona de manera parcial.
A través de sus redes sociales, la empresa detalló que por una persona en la vía, el servicio fue suspendido en tres estaciones.
En detalle, la Línea 2 solo se encuentra operativa entre estaciones Vespucio Norte/Einstein, y entre Cal y Canto/Hospital El Pino.
De esta manera, las estaciones que no están funcionando son:
- Cementerios
- Cerro Blanco
- Patronato
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