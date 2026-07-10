¿Qué hacer en Santiago este sábado 11 y domingo 12 de julio? Guía de panoramas en la Región Metropolitana

Una obra de teatro improvisado sobre enredos de pareja en Ñuñoa

La reconocida compañía Lospleimovil llega al Aula Magna del Liceo Manuel de Salas para celebrar sus 25 años de trayectoria con una función especial de Amantes , parejas disparejas, una comedia interactiva que aborda las infidelidades, los secretos y los conflictos amorosos a través de una hilarante terapia de pareja.

El evento es este sábado 11 de julio a las 19:00 horas en avenida Irarrázaval 3780. Al tratarse de un espectáculo de improvisación pura, cada función resulta única.

Las entradas para esta cita ya se encuentran disponibles a través del sistema Portaltickets (pinchando aquí).

Ampliar

Otra Ronda sobre las tablas

El Teatro Mori Parque Arauco presenta la obra Druk, basada en la película Otra ronda, ganadora del Premio Óscar a Mejor Película Internacional en 2021. La trama, dirigida por Álvaro Viguera, sigue a cuatro profesores escolares que deciden experimentar con una teoría que plantea que mantener un nivel constante de 0,5% de alcohol en la sangre.

El sábado la función en Las Condes es a las 20:00 horas y los tickets se pueden comprar aquí.

Una ópera gratuita en La Florida

El Teatro Municipal de La Florida recibirá una nueva versión de Orfeo ed Eurídice, una de las óperas más conocidas del repertorio universal.

Las funciones están programadas para este viernes 10 de julio a las 19:00 horas y el sábado 11 a las 20:00 horas en Real Pontevedra 6665. El acceso a ambas presentaciones es completamente gratuito y se realizará por estricto orden de llegada hasta completar el aforo del teatro.

Ampliar

Un festival gastronómico con música en vivo en San Miguel

La Plaza Cívica de San Miguel recibe el festival Sabores de Barrio, un evento familiar al aire libre que reúne carros de comida, parrillas, hamburguesas, pasteles, cervezas y vinos.

La jornada incluye una variada programación artística con presentaciones de cueca brava, un DJ en vivo y bandas tributo a artistas como Fito Páez y Queen. La cita es entre las 12:00 y las 21:00 horas.

El festival Invierno Lector en Maipú

Este sábado es el segundo y último día del festival en la comuna de Maipú que reúne charlas con autores, obras de teatro, música en vivo y diversas actividades infantiles.

El evento también contempla la realización de talleres prácticos, una feria de emprendimientos locales y ofertas especiales en libros La jornada de cierre se llevará a cabo en las dependencias del Auditorio Municipal entre las 11:00 y las 19:00 horas.

Comida típica de Turquía en Providencia

El hotel Sheraton Santiago realiza la Semana Turca, una propuesta culinaria que incorpora platos inspirados en la gastronomía de ese país. La iniciativa contempla preparaciones con toques y especias turcas durante el almuerzo, además de un menú fijo especial para las noches.

El evento culinario estará disponible en las dependencias del hotel, ubicado en avenida Santa María 1742, en Providencia, hasta el domingo 12.

Una pista de hielo, rueda de la fortuna y tobogán gigante en Las Condes

El Parque Araucano ofrece el evento Invierno mágico, un espacio familiar al aire libre que reúne una pista de patinaje sobre hielo, un tobogán gigante de 8 metros de altura y una rueda de la fortuna de 30 metros de alto. El recinto también cuenta con una variada oferta gastronómica y artesanos para complementar la jornada.

Las entradas para la pista de hielo se adquieren en el sitio web de Cerogrado, mientras que los accesos para la rueda de la fortuna y el tobogán gigante están a la venta a través del sistema Puntoticket.