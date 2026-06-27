“Me dan ganas de pegarte un charchazo, hue...”: Vasco Moulian echa al agua a Parived por íntima ‘predicción’
El panelista de “Primer Plano” reveló un antiguo episodio entre ambos y un desacertado vaticinio.
Durante las últimas semanas, Marco Antonio López, conocido popularmente por su apodo Parived, ha vuelto a las noticias luego de que varios famosos revelaran supuestas predicciones que les lanzó el ex de Tonka Tomicic.
Y es que por años el otrora amigo de Leonardo Farkas ha sido asociado a los poderes místicos y a un supuesto don espiritual que le permitiría ver sucesos que aún no ocurren. Muchas veces, habría revelado datos del futuro sin que se lo pidieran.
Tal fue el revuelo de sus palabras que el viernes por la noche su nombre fue un tema central en Primer Plano de Chilevisión y Vasco Moulian, quien es parte del panel, recordó un curioso episodio que le tocó compartir con “Pari”.
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“Parived casi casa a nuestro querido Vaso Moulian”, partió en tono de broma Francisca García-Huidobro.
Ahí el presentador de TV recordó un antiguo episodio en el que fue a comer con una reconocida periodista a un hotel, donde también coincidió con el hombre en cuestión.
“Lo más divertido es que llevábamos como tres minutos de conocernos y me dice: ‘tú tienes un aura alucinante, bella’. Yo le decía: ‘Hue... no sabes lo desgraciado que soy, conche... imbécil. Me dan ganas de pegarte un charchazo. No sabes lo maldito que he sido en mi vida’”, lanzó, desatando risas entre sus colegas.
Luego sumó: “Se queda mirando a esta amiga (y dice): ‘Ustedes es muy posible que se casen’. Duré tres días más. No, un poquito más, mucho respeto”.
“Me puso la presión al tiro, la terminó de cagar”, concluyó Moulian.
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