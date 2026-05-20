“Promueve el terrorismo...”: el fuerte descargo sin filtro de Jordi Castell sobre Julián Elfenbein en lío mediático

Hace algunos días, Jordi Castell lanzó unas declaraciones incendiarias en el programa Tal Cual de TV+. El fotógrafo cuestionó a los espacios de farándula y teorizó que existiría censura ante temas importantes. En concreto, Castell señaló que un conocido animador de la televisión chilena estaría en aprietos, incluyendo problemas de adicciones y con menores de edad.

Tras las acusaciones, varios famosos salieron a defenderse y a descartar públicamente ser los protagonistas de la polémica sembrada por el opinólogo, quien prefirió mantener el anonimato del implicado. Julián Elfenbein fue uno de los que enfrentó todo y compartió un mensaje: “El karma dice: cuando destruyes la vida de alguien con mentiras, no esperes que la verdad te trate con suavidad cuando te alcance”.

Ahora, Castell encaró directamente a Elfenbein con un nuevo video a través de las redes sociales. Su idea fue aclarar la relación que tienen ambos en medio de lo que señaló era un lío mediático. Ahí no habló de sustancias ni de delitos, sino que explicó por qué ya no tiene relación con el hombre clave de Pasapalabra y la razón por la cual no volvería trabajar con él, pese a las buenas experiencias del pasado.

“Sí, es cierto que fuimos compañeros de trabajo dos veces y tengo puras buenas palabras para hablar de esos momentos: generoso, empático. Y, como en todos los mundos laborales, a veces la gente deja de trabajar junta, se distancia, y llegó un punto en que no hay nada que ver, nada en común”, se escucha en el registro.

“Hace un tiempo me invitaron a un podcast y me preguntaron con qué ex compañero no volvería a trabajar. Efectivamente, yo dije con Julián. Oye, y la razón es bien sencilla. Esto no es una postura política, no es una bandera de lucha. Es algo mucho más sencillo: yo tengo valores, no quiero involucrar a gente inocente, no quiero ser cómplice de cosas con las que no tengo nada que ver con mis raíces“, siguió.

“Así como no podría volver a compartir un estudio o un formato laboral, no podría volver a sentarme en una mesa con alguien que justifica y promueve el terrorismo israelí”, planteó. “No se trata de sumarme a puntos ideológicos, como lo han hecho en todo el mundo todos los países. Esto no tiene nada que ver con eso. Esto es mucho más sencillo y más fácil: mi segundo apellido es Abusleme, descendiente directo de palestinos”, aclaró a continuación.

“Siva a haber gente en los programas de farándula para justificar su desprolijidad, estar juntándonos en un lío mediatico, yo no me puedo hacer cargo. Tampoco puedo estar dándole explicaciones, a todos los animadores que se ofuscan o sienten identificados con lo que yo estoy contando en el programa donde soy panelista”, siguió.

“Si saltó tan lejos el maní, y hubo gente que se puso el poncho, lo siento, pero ese muerto no lo cargo yo”, cerró.