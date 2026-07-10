Sorpresa en el mercado: Universidad de Concepción abrocha la llegada de goleador paraguayo / Marcelo Endelli

Sigue los movimientos en el mercado de invierno del fútbol chileno. Universidad de Concepción abrochó la llegada del atacante paraguayo Fernando Romero para afrontar la segunda parte de la temporada.

El delantero se incorpora al cuadro penquista en calidad de préstamo por un año, según informó el periodista guaraní Wilson González.

Romero viene de vestir la camiseta de Sportivo Trinidense en la Primera División de Paraguay. Con 7 anotaciones, fue el goleador de su equipo en el primer semestre.

El ariete de 26 años registra pasos por Independiente Rivadavia, Cerro Porteño y Nacional de Asunción. Además, defendió los colores de Melbourne Victory en Australia.

De esta forma, Universidad de Concepción asegura a su segundo refuerzo en este mercado invernal. Fernando Romero se suma al delantero chileno Iam González, quien ya fue anunciado a través de las redes sociales del “Campanil”.