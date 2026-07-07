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VIDEOS. Djokovic sobrevive a los cuartos de final más largos en la historia de Wimbledon para continuar soñando con su Grand Slam 25

El serbio se impuso en un juego de más de 5 horas de juego ante el canadiense Félix Auger-Aliassime.

Carlos Madariaga

Djokovic sobrevive a los cuartos de final más largos en la historia de Wimbledon para continuar soñando con su Grand Slam 25

Djokovic sobrevive a los cuartos de final más largos en la historia de Wimbledon para continuar soñando con su Grand Slam 25 / Matthias Hangst

Así como Lionel Messi se resiste al retiro en el fútbol a sus 39 años, otro jovencito de la misma edad, Novak Djokovic, también dio cuenta hoy de su vigencia, pero en el tenis, avanzando a semifinales de Wimbledon tras imponerse en un extenso juego contra el canadiense Félix Auger-Aliassime, 4 del mundo.

El juego partió parejo desde un comienzo, al punto que se definió en un largo tie break, donde el serbio ganó 12-10 el primer set, casi como un preludio de lo que podría seguir ocurriendo.

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Auger-Aliassime no se rindió, emparejó con un 6/3 a favor, pero “Nole” volvió a sacar ventaja, colocándose 6/3 arriba en el tercero y break arriba en el parcial siguiente.

Sin embargo, el canadiense se mantuvo en partido, forzando otro desempate, el cual esta vez ganó por 7-4 para llevar el juego a un quinto y definitivo set.

Djokovic y Auger-Aliassime se mantuvieron parejos en los impactos, volviendo a jugar un tie break, esta vez a diez puntos.

En dicha instancia, a “Nole” no le tembló el pulso y venció 10-4 para ganar tras 5 horas con 15 minutos de juego, el cuartos de final más largo en la historia de Wimbledon, alcanzando su octava seguida semifinal seguida en la “Catedral”, siendo la número 55 de su carrera en Grand Slams.

Djokovic se mantiene en carrera por obtener el título número 25 en majors, para lo cual deberá jugar en la siguiente etapa con un jugador de marca mayor: el actual número 1 del mundo, Jannik Sinner, que venció en tres sets a Jan-Lennart Struff.

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