Terremoto en el tenis chileno: los detalles del oficio del IND contra la Federación tras graves denuncias / MATIAS SALAS ORREGO

La Federación de Tenis de Chile enfrenta una nueva polémica, luego de que durante la tarde de este martes se conociera que el Instituto Nacional de Deportes (IND) abrió un oficio en su contra.

El organismo dependiente del Ministerio del Deporte buscará verificar el cumplimiento de las obligaciones legales, reglamentarias y estatutarias que rigen actualmente a las federaciones deportivas del país.

Entre los motivos que originaron este oficio figura una denuncia por la eventual existencia de asociaciones afiliadas a la Federación de Tenis de Chile que no desarrollarían actividades y que operarían únicamente para mantener su calidad de integrantes de la entidad.

En el documento dado a conocer este martes se menciona la existencia de los denominados “clubes de papel”, los que no contarían con canchas, implementos deportivos ni actividad federativa.

Por ello, el IND solicitó a la Federación los antecedentes relativos a las asociaciones y clubes afiliados, además de información sobre sus procesos internos, el funcionamiento de sus comisiones y las denuncias presentadas durante 2026.

La Federación de Tenis de Chile tendrá un plazo de diez días hábiles para responder al requerimiento y entregar la información solicitada por el Instituto Nacional de Deportes.

Los antecedentes que complican a la Federación de Tenis de Chile y Milovan Kegevic

Según dio a conocer ADN Deportes hace unas semanas, uno de los antecedentes que complicaban al nuevo presidente, Milovan Kegevic, es el conflicto judicial que mantiene con los propietarios del complejo deportivo Valle Dorado, ubicado en Villa Alemana.

El conflicto se habría originado cuando los dueños del recinto detectaron que Kegevic utilizaba las instalaciones para actividades personales y profesionales. Posteriormente,el dirigente inició acciones civiles, argumentando que mantenía un contrato de comodato que le permitía hacer uso del recinto.

Otro de los episodios a los que tuvo acceso ADN Deportes tras la elección de Milovan Kegevic como presidente de la Federación de Tenis de Chile ocurrió durante los Juegos Deportivos Nacionales de Temuco en 2024.

Cuatro tenistas de la Región de Valparaíso, Laura Rodríguez, Sebastián Vera, Alonso Linares y una exponente que optó por no hacer público su nombre, denunciaron ante la Federación de Tenis de Chile una serie de irregularidades ocurridas durante el proceso de selección, inscripción y participación de la delegación regional.