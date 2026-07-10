El caudal del Río Maipo registra una severa contracción en sus niveles hídricos debido a la extensa falta de lluvias que azota a la zona central. Un reciente análisis satelital comparó el flujo actual de la cuenca durante el año 2026 frente a sus índices de normalidad en 2015, evidenciando un preocupante deterioro del ecosistema local.

La vía fluvial se extiende a lo largo de 250 kilómetros desde las alturas del volcán Maipo hasta su desembocadura oceánica en Llolleo. Este enorme torrente resulta vital para el funcionamiento de la economía, asegurando el riego de los cultivos agrícolas y el suministro de agua para casi 8 millones de habitantes.

Monitoreo interactivo de la crisis

De acuerdo a la información publicada por la empresa Esri Chile, el descenso del nivel de las aguas quedó al descubierto mediante un mapa interactivo. La organización detalló que sus especialistas utilizaron el software de cartografía digital ArcGIS para procesar imágenes espaciales y visibilizar el avance de la sequía.

El documento corporativo explica que el contraste gráfico marca la drástica transición de un ciclo hidrológico regular, ocurrido hace una década, a un presente crítico. La plataforma tecnológica es capaz de distinguir los sedimentos revueltos en tonos azulados y mapear con exactitud los bancos de arena que emergen en las orillas.

Prevención agrícola y estrés hídrico

La ingeniera de soluciones de Esri Chile, Hungría Salgado, precisó que esta tecnología de luces combinadas revela anomalías topográficas que pasan desapercibidas en terreno. “Esta imagen satelital combina distintos tipos de luz para revelar detalles del terreno y del agua que no se ven a simple vista”, afirmó la experta.

Finalmente, el reporte técnico de la compañía añade que estas herramientas cartográficas facilitan el resguardo a largo plazo de las plantaciones. El sistema logra diferenciar la nieve de la nubosidad cordillerana y anticipar el estrés hídrico de la vegetación mucho antes de que el daño biológico sea irreversible.