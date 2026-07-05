VIDEO. Locura en Wimbledon: el extraordinario punto entre Davidovich y Auger-Aliassime que nadie puede creer
El español Alejandro Davidovich (23°) y el canadiense Felix Auguer-Aliassime (4°) protagonizaron uno de los encuentros de los octavos de final donde el español se despachó este punto. Finalmente Auger-Aliassime avanzó a los cuartos de final al vencer a Davidovich por 6/7, 7/6, 6/3, 6/7 y 6/1.
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