Ya no estará en cárcel de máxima seguridad: trasladan al “comandante Ramiro” hasta penal de Rancagua / Eduardo Ramirez/ PODER JUDICIAL VIA AGENCIAUNO

Durante este viernes se concretó el traslado de Mauricio Hernández Norambuena, conocido como el “comandante Ramiro”, desde el Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad de Santiago (Repas) hasta el Complejo Penitenciario de Rancagua, donde continuará cumpliendo su condena.

El exintegrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) había sido trasladado desde Rancagua hasta el recinto de máxima seguridad de la capital por decisión de Gendarmería, institución que habría fundamentado la medida en su nivel de peligrosidad.

Sin embargo, la defensa de Hernández Norambuena cuestionó la resolución y aseguró que se trató de una determinación arbitraria, debido a que el condenado no habría cometido infracciones que justificaran su permanencia en el Repas.

Su abogado, Mauricio Menare, afirmó que el recinto tampoco contaba con las condiciones adecuadas para atender los problemas de salud de su representado y sostuvo que su traslado a Santiago fue innecesario.

“Ese traslado se realizó sin fundamento. Mauricio no cometió ninguna infracción ni cumple con el perfil para estar en este recinto y, pese a ello, había sido trasladado al Repas”, señaló el defensor.

Menare explicó que recurrieron a tribunales para revertir la medida y que la justicia ordenó su regreso inmediato a Rancagua. No obstante, acusó que Gendarmería retrasó el cumplimiento de la resolución mediante la presentación de diferentes acciones judiciales.

“Nosotros, ante ello, lo problematizamos, lo reclamamos en tribunales, y en este foro nos dieron la razón y se ordenó el traslado inmediato de Mauricio de regreso a Rancagua, lo que Gendarmería, por supuesto, no cumplió”, indicó.

El abogado agregó que la institución interpuso “sucesivos recursos judiciales, todos los que fueron declarados inadmisibles”, por lo que, al no contar con nuevas herramientas legales, este viernes se hizo efectivo el retorno de Hernández Norambuena al penal de Rancagua.

El denominado “comandante Ramiro” cumple una condena de 30 años de cárcel por distintos delitos, entre ellos su participación como autor intelectual en el asesinato del senador Jaime Guzmán.

Hernández Norambuena también protagonizó en 1996 la denominada “Operación Vuelo de Justicia”, cuando escapó del recinto de alta seguridad junto a otros tres miembros del FPMR, quienes fueron rescatados mediante un helicóptero y trasladados fuera de la cárcel suspendidos desde una canasta.