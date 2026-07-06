Quien es Arthur Fery, la mayor sorpresa en lo que va de la edición 2026 de Wimbledon / GLYN KIRK

Este lunes se concretó uno de los grandes golpes en lo que va de Wimbledon, justo en la jornada donde se inició la segunda semana de competencias.

Todo ante el gran desempeño del local Arthur Fery, 114 del mundo, quien recibió un wildcard para disputar el cuadro principal del tercer Grand Slam del año.

En su cuarta participación en la Catedral, ya había cumplido con su mejor rendimiento en este tipo de torneos, pero siguió progresando inesperadamente.

Esto pues, por octavos de final, debió medirse ante el ex top 3 del mundo, el búlgaro Grigor Dimitrov, quien llegó a estar quiebre arriba en el cuarto set, cuando se imponía ya por dos parciales contra uno.

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Sin embargo, Arthur Fery batalló de gran manera hasta remontar en casi cuatro horas de juego para imponerse por 7/5, 3/6, 4/6, 6/4 y 7/6, con 10-7 en el super tie break.

El jugador de 23 años se transformó en el quinto invitado en la historia de Wimbledon en llegar a la ronda de los ocho mejores.

Nacido en Francia, pero representando a Inglaterra, apenas tiene un título a nivel de Challenger (Barrranquilla, en 2025) y que no posee trofeos ATP.

Ahora, es la gran esperanza británica para alzar el título en Wimbledon, en un balance que le permite ya meterse en el puesto 63 del mundo, lo que le garantiza entrar al top 100 por primera vez en su carrera. El miércoles, buscará seguir en competencia en el césped británico cuando se mida ante el noveno cabeza de serie, el italiano Flavio Cobolli, que viene de despachar al australiano Alex de Minaur.