;

Quien es Arthur Fery, la mayor sorpresa en lo que va de la edición 2026 de Wimbledon

El británico, invitado por la organización, es el último sobreviviente local en el tercer Grand Slam del año.

Carlos Madariaga

Quien es Arthur Fery, la mayor sorpresa en lo que va de la edición 2026 de Wimbledon

Quien es Arthur Fery, la mayor sorpresa en lo que va de la edición 2026 de Wimbledon / GLYN KIRK

Este lunes se concretó uno de los grandes golpes en lo que va de Wimbledon, justo en la jornada donde se inició la segunda semana de competencias.

Todo ante el gran desempeño del local Arthur Fery, 114 del mundo, quien recibió un wildcard para disputar el cuadro principal del tercer Grand Slam del año.

Revisa también:

ADN

En su cuarta participación en la Catedral, ya había cumplido con su mejor rendimiento en este tipo de torneos, pero siguió progresando inesperadamente.

Esto pues, por octavos de final, debió medirse ante el ex top 3 del mundo, el búlgaro Grigor Dimitrov, quien llegó a estar quiebre arriba en el cuarto set, cuando se imponía ya por dos parciales contra uno.

Sin embargo, Arthur Fery batalló de gran manera hasta remontar en casi cuatro horas de juego para imponerse por 7/5, 3/6, 4/6, 6/4 y 7/6, con 10-7 en el super tie break.

El jugador de 23 años se transformó en el quinto invitado en la historia de Wimbledon en llegar a la ronda de los ocho mejores.

Nacido en Francia, pero representando a Inglaterra, apenas tiene un título a nivel de Challenger (Barrranquilla, en 2025) y que no posee trofeos ATP.

Ahora, es la gran esperanza británica para alzar el título en Wimbledon, en un balance que le permite ya meterse en el puesto 63 del mundo, lo que le garantiza entrar al top 100 por primera vez en su carrera. El miércoles, buscará seguir en competencia en el césped británico cuando se mida ante el noveno cabeza de serie, el italiano Flavio Cobolli, que viene de despachar al australiano Alex de Minaur.

Contenido patrocinado

Laura Prieto se sincera tras rumores de una nueva relación luego de ser vista junto a misterioso galán: &#039;Me van a ver muchas veces...&#039;

Laura Prieto se sincera tras rumores de una nueva relación luego de ser vista junto a misterioso galán: 'Me van a ver muchas veces...'

Alza de virus respiratorios en 2026: El peligro de dar jarabes a los niños con tos prolongada

Alza de virus respiratorios en 2026: El peligro de dar jarabes a los niños con tos prolongada

El imperdible show gratuito que reunirá a dos potentes bandas chilenas en Santiago

El imperdible show gratuito que reunirá a dos potentes bandas chilenas en Santiago

Kidcore: la tendencia que demuestra que la moda también puede ser divertid

Kidcore: la tendencia que demuestra que la moda también puede ser divertid

Cantó tanto un clásico de Oasis que terminó hablando como Mickey Mouse: Liam Gallagher reaccionó al viral momento

Cantó tanto un clásico de Oasis que terminó hablando como Mickey Mouse: Liam Gallagher reaccionó al viral momento

&#039;El final más increíble&#039;: Vin Diesel enciende los motores de &#039;Fast Forever&#039; con un emotivo mensaje desde el set

'El final más increíble': Vin Diesel enciende los motores de 'Fast Forever' con un emotivo mensaje desde el set

Ruidosa Fest 2026: Todo lo que debes saber de la edición que celebra una década del festival creado por Francisca Valenzuela

Ruidosa Fest 2026: Todo lo que debes saber de la edición que celebra una década del festival creado por Francisca Valenzuela

Emilia Dides compartió como ha crecido su hija Mía Ignacia: &#039;usa ropa de 12 meses y tiene 5&#039;

Emilia Dides compartió como ha crecido su hija Mía Ignacia: 'usa ropa de 12 meses y tiene 5'

Auditor dejó loco al Rumpy con la incursión con la cuñada de su hijo 30 años menor: &#039;Ella estaba a una semana de casarse&#039;

Auditor dejó loco al Rumpy con la incursión con la cuñada de su hijo 30 años menor: 'Ella estaba a una semana de casarse'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad