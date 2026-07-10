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Ale Valle se lanza contra Iván Valenzuela tras furioso descargo: le sacó en cara dato de su carrera y acusó “clasismo”

La periodista cuestionó duramente al rostro de Canal 13 luego de su desahogo en vivo por un control policial a la prensa.

Javier Méndez

Ale Valle se lanza contra Iván Valenzuela tras furioso descargo: le sacó en cara dato de su carrera y acusó “clasismo”

Alejandra Valle lanzó una dura crítica contra Iván Valenzuela, luego del comentado reclamo que el periodista realizó esta semana en Teletrece contra un procedimiento de Carabineros.

El conductor de Canal 13 acusó en pantalla que un equipo de prensa fue sometido a un control de identidad y advertido con posibles infracciones mientras intentaba acercarse a un domicilio de interés noticioso.

En su descargo, el comunicador de gris cabellera calificó la situación como “abuso de poder” y “amedrentamiento”. " Los carabineros están para combatir a otro tipo de personas, a los delincuentes, no a los periodistas ni a los civiles“, fue parte de lo que dijo.

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El momento fue abordado en el programa La Voz de los que sobran, donde Ale Valle reaccionó con ironía a los dichos del periodista. “A nosotros nos gusta conversar sobre los medios de comunicación y analizar cómo muestran la realidad”, partió.

“Este periodista de Canal 13, uno de los rostros de prensa de hace como 25 años, más o menos, ¡descubrió que en Chile existe el control de identidad! ¡Un aplauso para Iván Valenzuela que ha descubierto las leyes del país!”, lanzó la comunicadora.

Luego, Valle apuntó directamente al trasfondo de la crítica de Valenzuela y sostuvo que el problema ya había sido advertido cuando se discutieron este tipo de atribuciones para Carabineros.

“Se habló que iba a ser arbitrario, que iba a ser clasista”, afirmó, antes de cuestionar que el reclamo apareciera con fuerza cuando afectó a un equipo de prensa.

“Parece que esto te enoja cuando te pasa a ti y no cuando le pasa a la sociedad completa”, agregó.

La periodista también criticó el tratamiento televisivo que suelen tener los controles policiales en matinales y noticieros. Según planteó, muchas veces se muestran procedimientos a personas comunes sin mayor cuestionamiento.

“Mire, señor Iván Valenzuela, cuando usted quiera comentar de verdad esto, sin sesgo, sin clasismo, sin solo proteger a los suyos... esta discusión se dio cuando estaban haciendo esa ley”, remató la compañera de Daniel Stingo.

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