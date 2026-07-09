“Esta es una situación totalmente insólita; me atrevería a decir inaceptable”: el furioso descargo de Iván Valenzuela en vivo contra Carabineros

Un tenso momento vivió este jueves el periodista y conductor de Teletrece, Iván Valenzuela, cuando se dio a conocer un conflicto entre Carabineros y los equipos de prensa durante un operativo.

En el contexto de la cobertura del funcionario de la PDI que se parapetó en un edificio de Las Condes y que está siendo custodiado por Carabineros en su casa, la prensa intentó acercarse a dicho hogar cuando se supo que el uniformado terminó herido.

Héctor Saffie, contó que funcionarios de Carabineros interceptaron a los equipos de prensa y les impidieron el paso hacia el lugar, alegando que existía una orden de impedir su paso.

Iván Valenzuela acusa abuso de poder por parte de Carabineros

En dicho momento, Iván Valenzuela, dio su opinión en Teletrece y manifestó su enojo ante la situación que vivieron sus colegas.

“Esta es una situación totalmente insólita. Yo me atrevería a decir inaceptable. Esto ocurre en la vía pública, en la calle, no hay una orden judicial, de hecho un juez tampoco puede prohibir estar en la vía pública, a menos que exista una amenaza de seguridad o que se esté importunando una operación policial. Este no es el caso”, comentó.

Además, Iván Valenzuela acusó de que sus colegas sufrieron amenazas por parte de Carabineros.

“En esa situación un control de identidad es una cuestión amenazante. Entonces, ojo con esto. Esto tiene cara, tiene cola y tiene forma de abuso de poder. Y eso no es aceptable”, descargó.

“No puede ser usado el control de identidad como una manera de amedrentar a la población. Los carabineros están para combatir a otro tipo de personas, a los delincuentes, no a los periodistas ni a los civiles”, agregó.

Por último, Iván Valenzuela le exigió a Carabineros que aclarara si estaban utilizando el control de identidad como medida para amedrentar cuando algo les molestaba.

“Si fuera por molestia, las tenemos a cada rato y no andamos rompiendo la Constitución ni las leyes cuando nos enojamos”, cerró.