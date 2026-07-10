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De Boric a ministros del gobierno: mundo político lamenta muerte de Enrique Krauss a los 94 años

El fallecimiento del exministro del Interior generó reacciones transversales en la política chilena. El expresidente Boric destacó su austeridad y trayectoria pública.

Juan Castillo

Agencia Uno

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El mundo político reaccionó con pesar tras la muerte de Enrique Krauss, exministro del Interior, expresidente de la Democracia Cristiana y una de las figuras históricas de la colectividad, quien falleció a los 94 años.

Krauss tuvo una extensa trayectoria pública: fue ministro durante los gobiernos de Eduardo Frei Montalva y Patricio Aylwin, además de ejercer como diputado, diplomático y presidente nacional de la DC entre 1997 y 1999.

El expresidente Gabriel Boric fue una de las autoridades que se sumó a las condolencias, destacando el rol que cumplió Krauss en periodos complejos de la historia del país. “Ha fallecido don Enrique Krauss, un histórico que asumió cargos de alta responsabilidad en momentos complejísimos de nuestra historia”, señaló.

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El exmandatario también valoró su forma de ejercer la política, apuntando a un rasgo que, según dijo, hoy resulta escaso. “Siempre puso a Chile por delante y como político cultivó la austeridad, virtud escasa en estos tiempos y de la que todos debiéramos aprender”, expresó.

Desde el Gobierno, el biministro Claudio Alvarado también lamentó la noticia y entregó condolencias a la familia del exsecretario de Estado. “Quiero lamentar el sensible fallecimiento del ex Ministro Interior, a quien tuve la oportunidad de conocer y compartir con él”, indicó.

Alvarado agregó que el Ejecutivo acompañará a sus cercanos en este momento. “Darle las condolencias a su familia y obviamente que como gobierno nos haremos presentes para acompañar a sus familiares”, sostuvo.

A las muestras de pesar se sumaron figuras de distintos sectores, entre ellas la ministra de Energía Ximena Rincón, senadores democratacristianos como Matías Walker e Iván Flores, la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, además del Senado de Chile.

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