De Boric a ministros del gobierno: mundo político lamenta muerte de Enrique Krauss a los 94 años

El mundo político reaccionó con pesar tras la muerte de Enrique Krauss, exministro del Interior, expresidente de la Democracia Cristiana y una de las figuras históricas de la colectividad, quien falleció a los 94 años.

Krauss tuvo una extensa trayectoria pública: fue ministro durante los gobiernos de Eduardo Frei Montalva y Patricio Aylwin, además de ejercer como diputado, diplomático y presidente nacional de la DC entre 1997 y 1999.

El expresidente Gabriel Boric fue una de las autoridades que se sumó a las condolencias, destacando el rol que cumplió Krauss en periodos complejos de la historia del país. “Ha fallecido don Enrique Krauss, un histórico que asumió cargos de alta responsabilidad en momentos complejísimos de nuestra historia”, señaló.

El exmandatario también valoró su forma de ejercer la política, apuntando a un rasgo que, según dijo, hoy resulta escaso. “Siempre puso a Chile por delante y como político cultivó la austeridad, virtud escasa en estos tiempos y de la que todos debiéramos aprender”, expresó.

Desde el Gobierno, el biministro Claudio Alvarado también lamentó la noticia y entregó condolencias a la familia del exsecretario de Estado. “Quiero lamentar el sensible fallecimiento del ex Ministro Interior, a quien tuve la oportunidad de conocer y compartir con él”, indicó.

Alvarado agregó que el Ejecutivo acompañará a sus cercanos en este momento. “Darle las condolencias a su familia y obviamente que como gobierno nos haremos presentes para acompañar a sus familiares”, sostuvo.

A las muestras de pesar se sumaron figuras de distintos sectores, entre ellas la ministra de Energía Ximena Rincón, senadores democratacristianos como Matías Walker e Iván Flores, la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, además del Senado de Chile.

Ha fallecido don Enrique Krauss, un histórico que asumió cargos de alta responsabilidad en momentos complejísimos de nuestra historia. Siempre puso a Chile por delante y como político cultivó la austeridad, virtud escasa en estos tiempos y de la que todos debiéramos aprender. Mis… — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) July 10, 2026

Don Enrique Krauss fue el ministro del Interior preciso para la transición liderada por el Presidente Aylwin. Con prudencia y decisión le tocó enfrentar el

“Boinazo”, negándose a las presiones de Pinochet. Aún resuenan sus palabras en el funeral de don Patricio citando la frase… pic.twitter.com/4VITZqGTDe — Matías Walker Prieto (@matiaswalkerp) July 10, 2026

Despedimos con gratitud y reconocimiento a un hombre que sirvió al pais con estatura politica y firmes convicciones en momentos muy difíles como fue la transición política. #EnriqueKrauss descansa en paz y un abrazo enorme a la familia @akraussvalle 🙏 pic.twitter.com/8yxuRixDiz — Iván Flores García (@ifloressenador) July 10, 2026

Enviamos nuestras más sinceras condolencias a @akraussvalle

y toda la familia y cercanos de Enrique Kraus, histórico militante del @PDC_Chile. Su trayectoria de diálogo, servicio público y compromiso con el Estado de Derecho es parte del patrimonio de todo el país. pic.twitter.com/yXyJS6Gr96 — Partido Por la Democracia (@PPD_Chile) July 10, 2026

Con profunda tristeza por el fallecimiento de Enrique Krauss, exministro del Presidente Patricio Aylwin. Un hombre que dedicó su vida al servicio público y clave en el retorno a la democracia. Mis condolencias a su familia, sus amigos y todos quienes compartieron con él su… — Ximena Rincón (@ximerincon) July 10, 2026

Lamento el fallecimiento de Enrique Krauss Rusque. Su extensa trayectoria quedó ligada a la defensa de la democracia y al fortalecimiento de nuestras instituciones en un momento clave para Chile.



Acompaño a su familia, a sus seres queridos y a la Democracia Cristiana en este… — Constanza Martínez (@contimartinez) July 10, 2026