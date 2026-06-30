Canal 13 confirman nuevo cambio que impactará directamente a las tardes: ojo a la decisión

Durante años, las teleseries brasileñas ocuparon un lugar especial en la programación de la televisión chilena. En el caso de Canal 13, el bloque después de almuerzo se transformó en una franja reconocible para distintas generaciones, especialmente durante las décadas de los 90 y 2000.

Esa tradición volverá dentro de las próximas semanas, cuando la señal retome la emisión de producciones de TV Globo después de Teletrece tarde. El regreso se concretará con la nueva versión de Vale todo, uno de los clásicos más recordados de la ficción brasileña.

Canal 13 traerá de vuelta teleseries brasileñas con remake

La apuesta busca recuperar una franja que en el pasado estuvo marcada por títulos como El rey del ganado, Terra nostra, El clon, Lazos de familia, Mujeres apasionadas y la favorita de mucho: Avenida Brasil.

La nueva versión de Vale todo fue lanzada en 2025 y actualiza una historia cuya primera adaptación data de 1988. La trama sigue a una joven dispuesta a hacer lo que sea para dejar atrás su origen humilde, en abierto contraste con su madre, y aborda temas como la ambición, la ética, el poder y la corrupción.

El remake llegará al bloque de las 15:00 horas, de lunes a viernes, por las pantallas de la señal privada y sus plataformas. El elenco reúne a Taís Araújo, Cauã Reymond, Débora Bloch, Alexandre Nero y Bella Campos en el rol central.

“Canal 13, en la búsqueda de conectar con las audiencias y a raíz de algo que se pedía hace mucho tiempo, retoma el horario de las 15 horas con la emisión de teleseries brasileñas”, señaló Mauricio Huentenao, jefe de contenidos envasados y formatos internacionales del canal.

El ejecutivo destacó que estas producciones mantienen un alto estándar y un alcance transversal. “Con Vale todo, volvemos con una historia que nosotros vimos hace muchos años acá en Chile y que fue éxito de audiencia, pero ahora viene renovada, con una historia nueva, actual y acorde a los tiempos de hoy”, agregó.