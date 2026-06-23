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“Es patético... yo quiero que pida disculpas”: Stingo explota contra reconocido rostro de TV chileno tras delicado caso

El abogado cuestionó al comunicador por sus comentarios sobre el caso de niños haitianos y lo acusó de hablar sin investigar lo suficiente.

Javier Méndez

“Es patético... yo quiero que pida disculpas”: Stingo explota contra reconocido rostro de TV chileno tras delicado caso

Daniel Stingo lanzó un duro descargo contra Juan Manuel Astorga luego de los comentarios que el locutor y presentador de TV realizó en radio sobre el caso de los niños haitianos.

El abogado apuntó directamente al comunicador y lo acusó de haber instalado una lectura alarmista sin contar, a su juicio, con todos los antecedentes disponibles.

La reacción de Stingo se produjo después de que Astorga abordara en una editorial la investigación vinculada al ingreso de los mejores extranjeros a Chile.

En La Voz de los que sobran, exmiembro de Mucho Gusto lanzó: “Es patético. Mínima investigación, mínimo mirar. Yo quiero ver que este señor pida disculpas”.

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El exconvencional sostuvo que parte de los menores que fueron mencionados como desaparecidos ya habrían sido identificados, por lo que cuestionó el tono usado por Astorga en su editorial.

Que pida disculpas por la performance que hizo, patético, mostrando un desconocimiento y una poca investigación de lo que estaba pasando”, agregó.

“¿Cómo puede ser que un periodista, un comunicador, se pone en ese trance y después es como que no pasó nada?”, preguntó durante el programa.

En esa línea, el abogado afirmó que Astorga representaba “el ejemplo de lo exagerado sin investigar” y cuestionó que se vinculara el caso con una crítica política directa.

Hizo una puesta en escena contra Boric, que no tiene nada que ver, porque no tiene por qué decir nada... lo mínimo era investigar”, expresó.

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