“Mi viejito dio la pelea”: Hijo de Fernando Kliche revela cómo fueron los últimos momentos del actor antes de su muerte

A una semana de la muerte del actor Fernando Kliche a los 71 años, su hijo, Ignacio Kliche, detalló cómo se unió a su papá tras enterarse de la grave enfermedad que padecía: cáncer de páncreas.

Según comentó a LUN, cuando el intérprete le reveló la noticia dejó su vida en pausa para dedicarle todo el tiempo necesario. “Mi viejito dio la pelea y me tocó estar con él como su mano derecha, junto con mis hermanos hasta el último momento”, señaló.

“Mi padre agradeció porque estuvimos unidos y dijo que si ese era el precio para ver a sus hijos juntos y unidos, lo pagaba feliz”, añadió. De hecho, al funeral asistieron los seis retoños, incluyendo los que viven en el extranjero.

“Dentro de todo lo terrible, tuve la posibilidad de tener conversaciones muy profundas y maravillosas con mi padre. Hablamos, lo besé, lo abracé y le dije que lo amaba mucho. No nos quedó nada que decirnos. Quedamos totalmente en paz”, sostuvo en referencia a los dos meses en los que se fue deteriorando el estado de su progenitor.

“Estoy en paz. Aún no ha llegado mi momento personal para procesarlo. Ya vendrá. Mi anclaje es saber que hice todo lo que debía hacer, igual que mis hermanos. Uno siempre piensa que pudo haber hecho más y él me respondió: ‘¿Más que esto?’. Tuvo la generosidad de dejarme con esa paz y además decirme lo muy orgulloso que estaba de mí”, sumó.

La despedida de Fernando Kliche fue el pasado domingo en medio de una lluvia de gestos de cariño. El núcleo del artista se reunió en una íntima misa en la parroquia Jesús Nazareno, en la comuna de Providencia. Luego, el cortejo fúnebre pasó por la Pérgola de las Flores y terminó en el Parque del Recuerdo.