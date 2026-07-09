Encaran nuevamente a Luli por fea actitud en reality de Mega: la “golpearon” sin filtro y así reaccionó

Bárbara Córdoba protagonizó un duro descargo contra Nicole “Luli” Moreno durante el Cara a Cara de ¿Volverías con tu ex? 2, instancia marcada por tensas acusaciones entre los participantes.

Aunque no podía nominarla por pertenecer a su mismo trío, la modelo argentina decidió dedicarle parte de su intervención y cuestionó directamente su actitud dentro del equipo.

“Nosotros tenemos que trabajar el doble porque vos no haces nada. Hermana no haces nada”, la encaró frente al resto de los participantes del encierro en Perú.

“En lo único que está todo el tiempo es en comer cada tres horas como un bebé dinosaurio y entrenar. Nada más. Boluda, ponte un poco las pilas, en serio, dale”, siguió la misma voz. De paso, la acusó de que habría usado su ropa, un aspecto casi sagrado para ella.

Moreno respondió con parsimonia. “Primero que todo, felicitarla por su actuación. Nada, que la gente juzgue en sus casas. Gracias”, señaló.

“Pero ella te hace una crítica: que no participas”, planteó Julio César Rodríguez desde su lugar. “Pienso que no es así (...) lo que acaba de decir no lo creo, es un buen espectáculo”, planteó la fisicoculturista.

Tras sus dichos contra la deportista, la influencer extranjera continuó con su nominación y eligió a Raimundo Cerda. En ese momento, también tuvo palabras contra el desempeño del ex Gran Hermano en las competencias.