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VIDEO. Insólita pelea entre periodistas obliga a detener la conferencia de Brahim Díaz en el Mundial: así reaccionó el jugador

Durante la rueda de prensa previa al duelo entre Marruecos y Francia por los cuartos de final, dos reporteros protagonizaron un tenso momento que obligó a intervenir al personal de seguridad.

Daniel Ramírez

Insólita pelea entre periodistas obliga a detener la conferencia de Brahim Díaz en el Mundial: así reaccionó el jugador

Un insólito altercado marcó la conferencia de prensa del volante marroquí Brahim Díaz, en la previa del duelo entre Francia y Marruecos por los cuartos de final del Mundial 2026.

Mientras el jugador esperaba las preguntas, dos periodistas protagonizaron una inesperada pelea, provocando un momento de tensión en la sala de prensa.

El incidente comenzó cuando uno de los periodistas levantó la mano para solicitar la palabra. Sin embargo, ese gesto molestó a otro reportero, quien le reclamó que estaba tapando el plano de la cámara con la que intentaba fotografiar al futbolista.

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La discusión fue escalando rápidamente hasta convertirse en un fuerte intercambio verbal que duró casi un minuto. Personal de seguridad tuvo que intervenir para controlar la situación y restablecer el orden.

Una vez superado el incidente y con el ambiente más calmado, Brahim Díaz rompió el hielo con una frase que provocó las risas de todos los presentes. “Ya se me ha olvidado la pregunta”, comentó el mediocampista de Marruecos, quien se tomó con humor el altercado entre los dos reporteros.

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