“Se gorreaba a su marido con Ricardo Arjona”: aseguran que animadora de TV chilena habría sido infiel con el cantante

Una bomba farandulera fue la que lanzó Sergio Rojas este martes, tras dar a conocer que una famosa comunicadora chilena habría sido infiel a su ahora exesposo con Ricardo Arjona en el pasado.

Todo ocurrió en medio del programa Que te lo digo, de Zona Latina, en donde el periodista de espectáculos se refirió al quiebre del matrimonio entre Angélica Castro y Cristián de la Fuente, luego de que la animadora presentara una demanda de divorcio culposo en contra del actor.

Fue en ese contexto, que Sergio Rojas reveló que Angélica Castro habría sido, supuestamente, la “eterna amante” del cantante Ricardo Arjona.

“Angélica Castro es la amante eterna de Ricardo Arjona”, lanzó el comunicador, luego de que una fuente le entregara la información.

De acuerdo con lo señalado por el periodista, Angélica Castro lleva varios años manteniendo un vínculo cercano con el cantante, a quien habría conocido en una entrevista que le realizó en la década de los 90.

Luego, Rojas ahondó y dijo: “Se juntaban en Buenos Aires con Ricardo Arjona. Una vez cuando yo era editora de una revista de papel, Ricardo Arjona se enteró que lo íbamos a publicar y me subió y me bajó. Incluso me amenazó con demanda”, le habría señalado la fuente al comunicador.

“Además, dice, que no se haga la Virgen de Fátima, porque bien que se gorreaba a su marido con Ricardo Arjona”, agregó el periodista de espectáculos.