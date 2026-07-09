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Caso Karen Rojo: afirman que Países Bajos puso a disposición a la exalcaldesa para su extradición a Chile

La Cancillería habría informado a la Corte de Apelaciones de Antofagasta que la exjefa comunal quedó a disposición para su entrega a Chile.

Ruth Cárcamo

FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE/AGENCIAUNO

FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE/AGENCIAUNO

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó a la Corte de Apelaciones de Antofagasta que las autoridades de los Países Bajos pusieron a disposición a la exalcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, para concretar su extradición a Chile.

Según consignó Timeline Antofagasta, el tribunal recibió el pasado 6 de julio el Oficio Reservado N° 2700, emitido el 2 de julio de 2026 por la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Cancillería, documento en el que se informa la puesta a disposición de la exjefa comunal.

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El oficio señala que los antecedentes fueron remitidos por la Embajada de Chile en los Países Bajos mediante un mensaje enviado el pasado 16 de junio.

Avance en la extradición de Karen Rojo

En el documento, la directora general de Asuntos Jurídicos, Fernanda Carcés, comunica al tribunal que “las autoridades judiciales competentes de Países Bajos informaron la puesta a disposición de la requerida”, paso que permite avanzar con el proceso de extradición.

Asimismo, añade que la Cancillería ya notificó esta situación a Interpol Santiago y que gestionará una comisión de servicio para que funcionarios policiales viajen a Europa y concreten el traslado de Karen Rojo a territorio chileno.

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