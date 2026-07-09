Pamela Díaz enfrenta grave acusación de abandono y genera reacciones: “No quiero creer que alguien pueda...”

Pamela Díaz quedó en el centro de una grave acusación luego de que en el programa Que te lo digo se expusiera un relato que la vincula con el presunto abandono de una perrita.

La información fue dada a conocer por Sergio Rojas, quien aseguró que el episodio habría ocurrido después de la separación de la comunicadora con Fernando Téllez, cuando ella habría dejado la casa donde vivía junto a su entonces pareja.

“Nos acaba de llegar un dato de una piraña devoradora. La piraña tiene incluso material audiovisual y gráfico que respalda su historia”, afirmó el conductor del espacio de farándula de Zona Latina.

Acusan a Pamela Díaz de abandonar a su perro

Según el relato compartido en el programa del cable, la mascota habría aparecido en la comuna de Colina, lejos del domicilio donde supuestamente residía Díaz en ese período.

“Ella tenía una perrita a la que abandonó y fue a parar a Colina, bien lejos de la casa en la que ella vivía en el Algarrobos II”, decía el testimonio leído en el programa.

La misma persona afirmó que su asesora del hogar encontró a la perrita y la llevó al veterinario. Allí, según indicó, revisaron el chip del animal y este habría figurado a nombre de “La Fiera”.

“La contactaron y ella nunca fue a buscar a la perrita. Mi nana la sigue teniendo, alimentando y dándole cariño, hasta el día de hoy”, agregaba el relato.

“Estoy haciendo memoria como periodista farandulero. No recuerdo si Pamela Díaz en algún momento dijo: ‘Oye, se me extravió la perrita en Colina o Chicureo’. No recuerdo alguna campaña”, sumó el panelista Luis Sandoval.

“Amigo, porque no se extravió, la botó”, intervino Rojas. “¡No quiero creer que alguien pueda abandonar a su mascota! ¿Cómo alguien es capaz de dejarla botada?“, subió el tono Sandoval. ”Es un tema que a mí me saca de las casillas", añadió el comunicador que siente un fuerte amor por los animales y, en particular, por su perrita Candy.

De acuerdo con lo señalado en el programa, el testimonio fue enviado a la comunicadora para conocer su versión. Sin embargo, hasta el cierre de la información, Pamela Díaz no había respondido públicamente a la acusación.

Por ahora, se trata de una denuncia expuesta en televisión y no de una versión confirmada por la aludida. En el programa dijeron que la mujer que difundió la información era, a priori, “alguien tremendamente confiable”.

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