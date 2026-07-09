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Investigan robo en casa de ministra de Salud en Llanquihue: delincuentes provocaron daños y huyeron

La ministra May Chomali detectó el ingreso al revisar cámaras de seguridad de su propiedad. Fiscalía instruyó peritajes de Labocar y la SIP de Carabineros.

Juan Castillo

AGENCIA UNO

AGENCIA UNO / H

Un robo afectó a una vivienda que la ministra de Salud, May Chomali, mantiene en la comuna de Llanquihue, en la Región de Los Lagos.

Según los primeros antecedentes, el hecho habría ocurrido durante la madrugada del pasado martes 7 de julio.

La propiedad, ubicada en la parcelación Antilco, había sido revisada por última vez el lunes 6 por la asesora del hogar, quien la dejó sin daños ni alteraciones visibles.

Sin embargo, al día siguiente, cerca de las 18:30 horas, habría sido la propia secretaria de Estado quien advirtió el robo al revisar las cámaras de seguridad instaladas en el inmueble.

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De acuerdo con la información preliminar, los desconocidos habrían ingresado a la vivienda y también a una bodega, provocando daños atribuibles al acceso forzado. Pese a ello, solo alcanzaron a registrar una parte menor de la casa y escaparon sin sustraer especies.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas por este caso. El Ministerio Público dispuso que las diligencias quedaran a cargo del Laboratorio de Criminalística de Carabineros y de funcionarios de la Sección de Investigación Policial de la Primera Comisaría de Puerto Varas.

El fiscal subrogante de Puerto Varas, Pablo Astete, explicó que “una vez tomado conocimiento, el Ministerio Público instruyó de inmediato el aislamiento del sitio del suceso y la concurrencia de unidades especializadas de Carabineros de Chile”.

El persecutor detalló que el objetivo de las primeras diligencias es “establecer la fecha de ocurrencia de este hecho y la dinámica del mismo, así como también la identidad de los eventuales partícipes”.

Las indagatorias continúan en desarrollo para determinar cómo ingresaron los responsables y si actuaron con conocimiento previo de la propiedad.

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