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VIDEO. “Se quebró la paz que había”: el sorpresivo divorcio de conocida pareja que sacude a la farándula

Cecilia Gutiérrez dio a conocer los detalles en la más reciente emisión del podcast “Bombastic”.

Nicolás Lara Córdova

“Se quebró la paz que había”: el sorpresivo divorcio de conocida pareja que sacude a la farándula

La relación de una conocida pareja de la farándula nacional parece haber llegado a un abrupto final durante la tarde de este martes.

La periodista de espectáculos, Cecilia Gutiérrez, dio a conocer en el podcast “Bombastic” que el matrimonio entre Angélica Castro y Cristián de la Fuente llegó oficialmente a su fin, luego de que la animadora presentara una demanda de divorcio culposo en contra del actor.

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De acuerdo con lo explicado por la comunicadora, el quiebre matrimonial se produjo en 2022, gatillado por una infidelidad.

“Hay una pareja que se separó hace tiempo de una manera muy traumática. Ellos habían hecho notar que había una relación cordial por la hija que tienen en común, pero esa buena onda se fue a las pailas, porque Angélica inició una demanda por divorcio culposo en contra de Cristián de la Fuente”, comentó.

“Yo no tengo los antecedentes. Solo sabía, por cercanos a ambos, que ella interpuso la demanda porque no estaban llegando a acuerdos con los temas materiales de la separación”, precisó.

Según Cecilia Gutiérrez, Cristián de la Fuente y Angélica Castro continúan en conversaciones respecto al futuro de los bienes que compartían. Sin embargo, aseguró que “por primera vez se quebró la paz”.

“Es difícil, me imagino, llegar a un acuerdo y dividirse. Los abogados me dicen que la idea es llegar a un acuerdo. Pero sí, diría que por primera vez se quebró la paz que había y esa buena onda”, afirmó.

Siempre en estos procesos salen trapitos al sol y ahí puede ponerse complicada la cosa”, cerró.

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