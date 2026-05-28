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Destapan crisis en el Ministerio de la Mujer: acusan malos tratos de ministra Marín y amenazas de despidos

Funcionarios denuncian un ambiente “insostenible” en la cartera, mientras crecen las tensiones entre el Partido Social Cristiano y Renovación Nacional.

Nelson Quiroz

Agencia Uno

Agencia Uno / VICTOR HUENANTE

Una compleja crisis interna estaría afectando al Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, encabezado por la ministra Judith Marín, en medio de acusaciones de malos tratos, amenazas de despidos y tensiones políticas entre el Partido Social Cristiano y Renovación Nacional.

Así lo reveló un reportaje publicado por The Clinic, que describe el ambiente al interior de la cartera como una “olla a presión”.

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Según el medio, la ministra habría advertido a funcionarios sobre un proceso interno de evaluación que podría derivar en desvinculaciones tras su regreso de un viaje a Washington.

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Esto habría incrementado la preocupación entre trabajadores, quienes además denuncian un clima laboral deteriorado y una fuerte descoordinación con la subsecretaria Daniela Castro, militante de RN.

Incluso, de acuerdo con testimonios recogidos por el medio citado, Marín habría hecho referencias despectivas hacia Chile Vamos, calificándolo como la “derechita cobarde”, situación que el ministerio evitó comentar.

El reportaje también apunta a cuestionamientos por la contratación de asesores cercanos al Partido Social Cristiano, varios de ellos sin experiencia en gestión pública y, en algunos casos, sin título profesional.

Entre los nombres mencionados aparece Allison Ossandón, community manager de 25 años ligada al PSC, además de Tatiana de León y Michel Cartes, ambos asesores cercanos a la ministra. A ello se suma la polémica por la salida de funcionarios del área de comunicaciones y las críticas cruzadas entre equipos de la ministra y la subsecretaría.

Desde el ministerio respondieron al portal requerido que la prioridad de Judith Marín está puesta en avanzar en la agenda de la cartera y descartaron la existencia de denuncias formales por malos tratos. Sin embargo, el escenario ha generado inquietud en sectores del oficialismo y en Renovación Nacional, especialmente cuando La Moneda busca mostrar resultados concretos de gestión antes de los primeros 100 días de gobierno del Presidente José Antonio Kast.

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