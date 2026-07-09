;

Paso Los Libertadores permanecerá cerrado este viernes 10 de julio por lluvias pronosticadas en la alta cordillera

La medida regirá durante la jornada de mañana tras informes técnicos que advirtieron posibles dificultades para el desplazamiento vehicular.

Martín Neut

Paso Internacional Los Libertadores

Paso Internacional Los Libertadores / Pablo Ovalle Isasmendi

El Paso Internacional Los Libertadores permanecerá cerrado este viernes 10 de julio debido al pronóstico de precipitaciones en la alta cordillera, una medida preventiva adoptada por las autoridades chilenas y argentinas ante posibles condiciones adversas para el tránsito.

La Delegación Presidencial Provincial (DPP) de Los Andes informó que la decisión fue tomada tras los reportes técnicos de vialidad que alertaron sobre lluvias y eventuales complicaciones en la zona de montaña, por lo que no estarían dadas las condiciones para un desplazamiento seguro.

Revisa también:

ADN

Según detalló el organismo, los informes meteorológicos “no garantizan una transitabilidad segura”, por lo que “es necesario suspender de manera preventiva el tránsito internacional, para el día viernes 10 de julio”.

El cierre de las barreras comenzó este jueves a las 17:00 horas en el sector de Guardia Vieja, en la comuna de Los Andes, mientras que en el lado argentino la interrupción se inició a las 18:00 horas en Uspallata.

En tanto, el túnel internacional suspendió el tránsito vehicular desde las 19:00 horas de Chile y las 20:00 horas de Argentina.

Contenido patrocinado

Laura Prieto se sincera tras rumores de una nueva relación luego de ser vista junto a misterioso galán: &#039;Me van a ver muchas veces...&#039;

Laura Prieto se sincera tras rumores de una nueva relación luego de ser vista junto a misterioso galán: 'Me van a ver muchas veces...'

Alza de virus respiratorios en 2026: El peligro de dar jarabes a los niños con tos prolongada

Alza de virus respiratorios en 2026: El peligro de dar jarabes a los niños con tos prolongada

El imperdible show gratuito que reunirá a dos potentes bandas chilenas en Santiago

El imperdible show gratuito que reunirá a dos potentes bandas chilenas en Santiago

Kidcore: la tendencia que demuestra que la moda también puede ser divertid

Kidcore: la tendencia que demuestra que la moda también puede ser divertid

Cantó tanto un clásico de Oasis que terminó hablando como Mickey Mouse: Liam Gallagher reaccionó al viral momento

Cantó tanto un clásico de Oasis que terminó hablando como Mickey Mouse: Liam Gallagher reaccionó al viral momento

&#039;El final más increíble&#039;: Vin Diesel enciende los motores de &#039;Fast Forever&#039; con un emotivo mensaje desde el set

'El final más increíble': Vin Diesel enciende los motores de 'Fast Forever' con un emotivo mensaje desde el set

Ruidosa Fest 2026: Todo lo que debes saber de la edición que celebra una década del festival creado por Francisca Valenzuela

Ruidosa Fest 2026: Todo lo que debes saber de la edición que celebra una década del festival creado por Francisca Valenzuela

Emilia Dides compartió como ha crecido su hija Mía Ignacia: &#039;usa ropa de 12 meses y tiene 5&#039;

Emilia Dides compartió como ha crecido su hija Mía Ignacia: 'usa ropa de 12 meses y tiene 5'

Auditor dejó loco al Rumpy con la incursión con la cuñada de su hijo 30 años menor: &#039;Ella estaba a una semana de casarse&#039;

Auditor dejó loco al Rumpy con la incursión con la cuñada de su hijo 30 años menor: 'Ella estaba a una semana de casarse'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad