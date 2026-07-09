Paso Los Libertadores permanecerá cerrado este viernes 10 de julio por lluvias pronosticadas en la alta cordillera

El Paso Internacional Los Libertadores permanecerá cerrado este viernes 10 de julio debido al pronóstico de precipitaciones en la alta cordillera, una medida preventiva adoptada por las autoridades chilenas y argentinas ante posibles condiciones adversas para el tránsito.

La Delegación Presidencial Provincial (DPP) de Los Andes informó que la decisión fue tomada tras los reportes técnicos de vialidad que alertaron sobre lluvias y eventuales complicaciones en la zona de montaña, por lo que no estarían dadas las condiciones para un desplazamiento seguro.

Según detalló el organismo, los informes meteorológicos “no garantizan una transitabilidad segura”, por lo que “es necesario suspender de manera preventiva el tránsito internacional, para el día viernes 10 de julio”.

El cierre de las barreras comenzó este jueves a las 17:00 horas en el sector de Guardia Vieja, en la comuna de Los Andes, mientras que en el lado argentino la interrupción se inició a las 18:00 horas en Uspallata.

En tanto, el túnel internacional suspendió el tránsito vehicular desde las 19:00 horas de Chile y las 20:00 horas de Argentina.