Leandro Fernández estuvo cerca de marcar un golazo ante Estudiantes | Getty Images

Otro ex Universidad de Chile, termina en Florencio Varela. Si hace algunas temporadas fue Matías Roríguez quien formó por Defensa y Justicia, ahora fue el turno de Leandro Fernández.

El ex goleador de los azules y referente de los hinchas universitarios dejó Argentinos Jrs tras un opaco paso por el ‘Bicho’, para concretar su regreso al ‘Halcón’ desde de 12 años.

El ariete se formó en Colón de Santa Fe, pero fue con Defensa donde hizo su debut en el profesionalismo. Tras dejar la Universidad de Chile, el trasandino se puso la camiseta de Argentinos, pero solo jugó 10 partidos donde no marcó goles y solo dio una asistencia.

Panorama completamente distinto al que vivió en la Universidad de Chile: en 100 encuentos disputados, anotó 33 tantos y dio 23 asistencias.