Este jueves, bajo una intensa lluvia en Chillán, Ñublense se impuso por 2-1 a O’Higgins en la agonía y tomó ventaja en la llave de semifinales de Copa de la Liga.

La apertura de la cuenta fue para los “Diablos Rojos” y estuvo en pies de Pablo Calderón, que en el minuto 25 cazó un rebote dentro del área para vencer a Omar Carabalí, quien estaba vencido tras intentar despejar el primer envío de Manuel Rivera.

Sin embargo, la visita no tardó en encontrar la igualdad con un gol de Bastián Yáñez (38′), quien remató cruzado luego de que Martín Sarrafiore engañara toda la defensa chillaneja dejando pasar entre sus piernas un pase de Luis Pavez.

En el segundo tiempo el encuentro se emparejó más de lo que estaba. La cosa parecía complicarse para los locales, luego de que Lorenzo Reyes fuera expulsado por doble tarjeta amarilla, pero el juez estrenó la nueva función del VAR y tras revisar la jugada en el monitor, decidió revertir la segunda amonestación.

Cuando parecía que todo terminaba en empate, Ñublense terminó quedándose con el partido en la última jugada del partido. El héroe de la jornada fue Ignacio Jeraldino (90+5′), quien remató de borde interno un buen centro desde el sector izquierdo.

El partido de vuelta se jugará el próximo domingo 12 de julio en Rancagua, donde se conocerá quien jugará la final con el ganador de la llave entre Coquimbo Unido y Unión La Calera.