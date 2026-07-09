Metro suspende parte de la Línea 2 por emergencia y mantiene nueve estaciones cerradas

25 DE OCTUBRE DE 2019/SANTIAGO Reabren estación Cal y Canto de la linea 2 del metro de Santiago FOTO: FRANCISCO CASTILLO/AGENCIAUNO

Metro de Santiago informó la suspensión parcial del servicio en la Línea 2 debido a la presencia de una persona en la vía.

La estatal informó una nueva actualización sobre el estado de la emergencia, que continúa con servicio parcial debido a la presencia de una persona en la vía.

A las 19:08 horas, la empresa detalló que el recorrido se encuentra habilitado en dos tramos: Vespucio Norte - Los Héroes y Lo Ovalle - Hospital El Pino.

En tanto, permanece suspendido el sector comprendido entre Toesca y Ciudad del Niño, donde las estaciones no cuentan con atención de pasajeros mientras se mantiene el procedimiento de emergencia.

Metro señaló que cualquier modificación en el funcionamiento de la línea será comunicada a través de sus canales oficiales.