Un video que se viralizó en TikTok mostró a un grupo de chilenos probando leche materna y compartiendo sus reacciones al sabor del alimento.

“Es dulce, fuera de webeo está bueno”, “está realmente bueno” y “oh, está exquisita” fueron algunos de los comentarios que aparecen en el registro, que rápidamente generó curiosidad en redes sociales.

La situación abrió una pregunta sobre si este consumo puede tener algún beneficio para personas adultas. Aunque la leche humana no es tóxica para un adulto, especialistas explican que sus propiedades están destinadas principalmente a los lactantes y no existen pruebas de efectos positivos en personas sanas.

Sebastián Berroeta, director médico y nutriólogo del Centro Médico Nueva Estoril, señaló que “la leche materna no es tóxica para un adulto, sin embargo, está diseñada para cubrir las necesidades nutricionales e inmunológicas de un lactante, por lo que no existe una recomendación médica para consumirla ni evidencia de beneficios para adultos sanos”.

“Existe riesgo de contaminación”

El especialista también descartó que los anticuerpos presentes en la leche materna puedan fortalecer las defensas de quienes no están en etapa de lactancia.

“No existe evidencia científica de buena calidad que demuestre que consumir leche materna fortalezca el sistema inmune o disminuya el riesgo de enfermedades infecciosas en adultos”, explicó.

La principal advertencia apunta a la forma en que se obtiene la leche. Según Berroeta, consumirla desde fuentes informales puede implicar riesgos debido a la falta de control sobre la salud de la donante, el almacenamiento o posibles contaminantes.

“Si la leche no proviene de un banco de leche humana o de una donante adecuadamente evaluada, existe riesgo de contaminación bacteriana y de transmisión de algunas infecciones”, advirtió.