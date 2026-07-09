VIDEO. Había sido expulsado por doble amarilla, pero el juez rectificó: así debutó la nueva función del VAR en el fútbol chileno
En el duelo entre Ñublense y O’Higgins por Copa de la Liga, Lorenzo Reyes había visto la tarjeta roja por doble amarilla, pero el árbitro revisó la jugada en el VAR y decidió no sancionar la segunda amonestación.
Matías Assadi revisó la segunda amarilla a Reyes: así funciona la nueva función del VAR
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