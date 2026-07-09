Especialistas alertan por enfermedad que avanza sin síntomas y cada vez afecta a más personas / kazuma seki

Una enfermedad que puede avanzar durante años sin provocar molestias está ganando terreno en todo el mundo. Los expertos alertan que detectarla a tiempo puede marcar la diferencia.

Se trata del hígado graso , conocido como enfermedad hepática asociada a disfunción metabólica (MASLD), una condición que afecta a cerca del 30% de la población mundial.

En América Latina, la prevalencia alcanza el 44,4%, la más alta del planeta. Y el sobrepeso, la obesidad, la diabetes tipo 2 y el sedentarismo son sus principales factores de riesgo.

Aunque comienza con la acumulación de grasa en el hígado, la enfermedad puede avanzar hacia inflamación y fibrosis. En los casos más graves, puede derivar en cirrosis o cáncer hepático.

Uno de los mayores problemas es que suele pasar desapercibida durante sus primeras etapas. Por ello, los especialistas insisten en la importancia de realizar controles preventivos.

Actualmente existen alternativas no invasivas, como análisis de sangre y ecografías especializadas, que permiten detectar el daño hepático sin necesidad de una biopsia.

Al respecto, Paulina Fortunato, Product Manager de Siemens Healthineers, afirmó que estas herramientas buscan facilitar diagnósticos oportunos e identificar riesgos antes de que aparezcan complicaciones.